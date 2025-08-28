快訊

前立委陳歐珀涉收賄、詐助理費829萬 求刑24年2月 低頭駝背移審法院

北市抽驗蔬果殘留農藥！兄弟大飯店蘭花廳、金馥記脆皮烤鴨上榜

奪命影像曝！大貨車沒拉手煞倒退嚕 司機車後撿東西被夾死

國合會偕聖露西亞推電商平台 助青年婦女創業競爭力

中央社／ 記者楊堯茹台北28日電
國合會駐聖露西亞技術團攜手聖露西亞青年經濟局（YEA）27日舉辦「YEA電子商務平台」啟動儀式，駐聖露西亞大使蘇瑩君出席致詞。（國合會提供）中央社
國合會駐聖露西亞技術團攜手聖露西亞青年經濟局（YEA）27日舉辦「YEA電子商務平台」啟動儀式，駐聖露西亞大使蘇瑩君出席致詞。（國合會提供）中央社

國合會與友邦聖露西亞青年經濟局共同啟動電子商務平台，駐聖露西亞大使蘇瑩君於啟用儀式表示，台灣願意分享數位能力與經驗，而此平台的啟用是聖露西亞青年與婦女邁入數位市場的第一步。

國合會上午發布新聞稿指出，國合會駐聖露西亞技術團攜手聖露西亞青年經濟局（YEA）27日舉辦「YEA電子商務平台」啟動儀式，駐聖露西亞大使蘇瑩君、YEA執行長魏達爾（Bryan Vidal）、YEA董事會主席里昂斯（Thomas Leonce）、國合會駐聖露西亞技術團團長李宜龍，以及台灣合作企業昕力資訊（TPI Software）副總經理巫右棋等出席啟動典禮，另有30位當地青年代表與會。

蘇瑩君致詞時指出，電子商務是因應當今消費模式轉變的重要趨勢，此平台的啟用是聖露西亞青年與婦女邁入數位市場的第一步。台灣願意分享數位能力與經驗，協助聖露西亞青年創業者在本地、區域甚至國際市場中拓展版圖。

YEA執行長魏達爾表示，電子商務平台降低創業門檻，提供數據分析與市場洞察，讓青年與婦女企業主能以有限資源參與全球市場競爭，實現創業夢想的重要跳板。YEA董事會主席里昂斯則提及，YEA在台灣支持下，迄今發放超過1500筆創業補助，金額近東加勒比幣800萬元，並持續透過專業課程強化青年創業能量。

昕力資訊副總經理巫右棋指出，該平台不僅讓買家隨時下單，也讓賣家能即時管理訂單、更新庫存，實現高效的數位營運。未來將陸續推出訪客購物、賣家專屬後台、顧客評價與先進訂單追蹤等功能，並規劃導入安全的線上支付系統，打造更完整的電子商務生態。

國合會副秘書長謝佩芬表示，國合會駐聖露西亞技術團在自110年11月啟動「青年及婦女賦權計畫」以來，已協助超過525名青年與婦女接受創業訓練、支持640家微型與小型企業獲得商業諮詢服務。YEA電子商務平台的啟動，更將協助露國提升微型與中小企業的能見度與競爭力，有助當地青年走向區域與國際市場。

謝佩芬強調，這些成果已獲聖露西亞納入今年提交聯合國的自願國家審查（VNR）報告中。國合會將持續深化台露數位經濟合作，落實外交部長林佳龍推動的「榮邦計畫」，提升數位賦能與產業合作。

西亞 青年 創業

延伸閱讀

反電商內卷 中3部委立規矩 平台不得強制商家賠本銷售

網購爆量垃圾怎麼丟？ 專家曝6種常見包材回收秘訣

振大營收／前七月41億元、年增40.1% 關稅拍板後和客戶重新議價

商業興觀點／發展電商產業 再加把勁

相關新聞

海鼎離岸風電一環差與利害關係人溝通不足 決議再審

環境部今天審查「海鼎離岸式風力發電計畫1號風場環境影響差異分 析報告暨變更審查結論」專案小組第3次初審。本案在環評委員認...

社運書店立院外辦封街普渡 紀念「解嚴天數超越戒嚴」…安撫民主先賢

社會運動主題書店「左轉有書」聯手多個公民團體，本周六將在立法院外、濟南路封街舉辦名為「民主換日線」的大型普度晚會，活動訴...

台師大女足抽血案 立委轟阿貓阿狗都能抽…衛福部函釋抽血者需有2條件

台灣師範大學女足隊爆出「抽血換學分」爭議，甚至傳出執行抽血者非醫事人員。衛福部醫事司做出函釋，抽血是「醫事專業技術」，必...

影／協和電廠爆土壤汙染 環團抗議要求公告土汙場址、四接停止開發

環團先前揭露基隆市府、台電自主調查報告都有土壤汙染超標情形，守護外木山行動小組今到基隆新政府前拉布條，要求市府完整公告土...

劉書彬推「學校蔬食日2.0」 為孩子建立健康飲食習慣

立委劉書彬，上午在立法院舉行「學校蔬食日2.0、增加多元植物性蛋白食品」記者會，指開學了，請給學生好吃的低碳蔬食。呼籲教...

影／環團抗議離岸風電增加設置 恐傷害芳苑國際級潮間帶

環團上午聚集環境部外，抗議「海鼎離岸式風力發電計畫1號風場」增加設置，彰化縣環境保護聯盟洪新有理事長表示，南側廊道位於芳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。