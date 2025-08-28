國合會偕聖露西亞推電商平台 助青年婦女創業競爭力
國合會與友邦聖露西亞青年經濟局共同啟動電子商務平台，駐聖露西亞大使蘇瑩君於啟用儀式表示，台灣願意分享數位能力與經驗，而此平台的啟用是聖露西亞青年與婦女邁入數位市場的第一步。
國合會上午發布新聞稿指出，國合會駐聖露西亞技術團攜手聖露西亞青年經濟局（YEA）27日舉辦「YEA電子商務平台」啟動儀式，駐聖露西亞大使蘇瑩君、YEA執行長魏達爾（Bryan Vidal）、YEA董事會主席里昂斯（Thomas Leonce）、國合會駐聖露西亞技術團團長李宜龍，以及台灣合作企業昕力資訊（TPI Software）副總經理巫右棋等出席啟動典禮，另有30位當地青年代表與會。
蘇瑩君致詞時指出，電子商務是因應當今消費模式轉變的重要趨勢，此平台的啟用是聖露西亞青年與婦女邁入數位市場的第一步。台灣願意分享數位能力與經驗，協助聖露西亞青年創業者在本地、區域甚至國際市場中拓展版圖。
YEA執行長魏達爾表示，電子商務平台降低創業門檻，提供數據分析與市場洞察，讓青年與婦女企業主能以有限資源參與全球市場競爭，實現創業夢想的重要跳板。YEA董事會主席里昂斯則提及，YEA在台灣支持下，迄今發放超過1500筆創業補助，金額近東加勒比幣800萬元，並持續透過專業課程強化青年創業能量。
昕力資訊副總經理巫右棋指出，該平台不僅讓買家隨時下單，也讓賣家能即時管理訂單、更新庫存，實現高效的數位營運。未來將陸續推出訪客購物、賣家專屬後台、顧客評價與先進訂單追蹤等功能，並規劃導入安全的線上支付系統，打造更完整的電子商務生態。
國合會副秘書長謝佩芬表示，國合會駐聖露西亞技術團在自110年11月啟動「青年及婦女賦權計畫」以來，已協助超過525名青年與婦女接受創業訓練、支持640家微型與小型企業獲得商業諮詢服務。YEA電子商務平台的啟動，更將協助露國提升微型與中小企業的能見度與競爭力，有助當地青年走向區域與國際市場。
謝佩芬強調，這些成果已獲聖露西亞納入今年提交聯合國的自願國家審查（VNR）報告中。國合會將持續深化台露數位經濟合作，落實外交部長林佳龍推動的「榮邦計畫」，提升數位賦能與產業合作。
