台師大女足抽血案 立委轟阿貓阿狗都能抽…衛福部函釋抽血者需有2條件

台灣師範大學女足隊爆出「抽血換學分」爭議，甚至傳出執行抽血者非醫事人員。衛福部醫事司做出函釋，抽血是「醫事專業技術」，必須具有抽血相關技術的醫事專業職類，且為執業登記中的醫事人員，符合這兩個條件才能執行抽血。

林淑芬上月17日於立法院質詢指出，「人體研究法」自2011年立法通過後，衛福部2012年函釋「研究計畫進行人體抽血採樣，非屬醫療行為，也非醫療輔助行為」，只要通過IRB（人體研究倫理審查委員會）審查，就可由學校護理人員協助抽血，但並未設限抽血執行者的資格條件，導致模糊空間大，不只校護，只要寫進計畫、通過IRB，就算手發抖、學長、阿姨、「阿貓、阿狗都可以抽血」。

當時衛福部長邱泰源回應，將立即上「亡羊補牢」，承諾一個月內檢討相關函釋與行政指導。衛福部醫事司副司長劉玉菁說，抽血是醫療輔助行為，在醫療院所由民眾持醫師處方箋，前往抽血站抽血，而人體研究計畫中的抽血不屬於醫療行為，因此由研究單位給予審核證明，再進行抽血，但相關人員可能誤解，既然研究計畫中的抽血行為不是醫療行為，也非醫療輔助行為，可由非醫事人員抽血。

劉玉菁指出，衛福部近期發出補充函釋，強調人體研究所需進行的抽血行為是醫事專業技術，應由接受相關抽血訓練，且具有效期間執業執照的醫事專業人員進行，不因抽血是診斷、治療或人體研究而有不同。

「抽血就是醫事專業技術，必須由具有抽血相關技術的醫事專業職類，且為執業登記中的人員進行抽血。」劉玉菁說，醫事檢驗師法、護理人員法、醫師法所定的各該醫事人員執行業務範圍，與醫事檢驗師、醫事檢驗生、護理師、護士或醫師均受過抽血的相關訓練，從而得從事抽血，即應由所屬的專業醫事人員進行，才能保障接受抽血者的生命及身體健康。

