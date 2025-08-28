影／協和電廠爆土壤汙染 環團抗議要求公告土汙場址、四接停止開發
環團先前揭露基隆市府、台電自主調查報告都有土壤汙染超標情形，守護外木山行動小組今到基隆新政府前拉布條，要求市府完整公告土汙場址、設置協和土壤汙染資訊平台與專家委員會，應「禁止土地利用行為」，整治好汙染再談開發。市府派員接下陳情書，稍後有完整回應。
環境部環境保護司先前曾表示，土汙整治與環評是平行審查，環評並未規定場址有土汙就不能審查，土汙法是規定在實質利用土地時，公告為整治場址的土汙必須整治完成，待地方政府解列後才能實質應用；基隆市政府若公告廠區整治場址，就得依照相關法規管理，但環評結論並不會因為上述原因而撤回。
守護外木山行動小組召集人王醒之表示，台電協和四接開發案爭議重重，土壤汙染嚴重超標問題宛如「房間裡的大象」，環境部與環評會不但視而不見，今年2月大會仍以17：0粗暴通過；基隆市政府6月進場採樣土壤與地下水汙染9個點位，問題顯然「從大象變成了恐龍」，其中2點次的鎳金屬汙染分別超過管制標準8倍與1.8倍、1點次的總石油碳氫化合物甚至超標42.4倍。
王醒之說，根據台電自己同步進行的「全廠土壤汙染細密調查」，6月完成第一階段，與過去資料相對比，還新增加了11個汙染超過管制標準的點位。
王醒之指出，汙染包括多項重金屬、多氯聯苯、總石油碳氫化合物等，不只汙染了大量的土壤，甚至可能已經汙染了地下水與基隆外木山澳的水產動植物保護區。
王醒之呼籲，基隆市政府應頂住所有來自政治與行政的壓力，不應接受任何限縮、變造土壤汙染管制公告範圍的關說，根據土汙法規定依法行政，完整公告土壤管制區，要求台電整治好土染汙染問題，才有資格談開發行為。
守護外木山行動小組發言人陳薇仲表示，中央政府不斷打著能源轉型卻枉顧轉型正義，堅持錯誤政策不願修正。要求市長謝國樑履行今年2月所承諾的「組織基隆市府的專案小組，針對未來建使照的審核及市民對於安全上的考量，嚴格把關」，請市長兌現承諾。
台灣蠻野心足生態協會常務理事陳憲政律師表示，環保局應確實調查土壤、底泥及地下水污染情形及、確認及移除汙染物來源，並追查汙染責任。
基隆市環保局指出，市府後續會依土汙法將協和發電廠公告為汙染控制場址，電廠應於公告後6個月內，提出汙染控制計畫。
