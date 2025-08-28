立委劉書彬，上午在立法院舉行「學校蔬食日2.0、增加多元植物性蛋白食品」記者會，指開學了，請給學生好吃的低碳蔬食。呼籲教育部應正視校園蔬食日執行多年來成效不彰的問題，積極檢討現行餐點設計不合理、口味不佳及廚餘過多等現象。

劉書彬建議表示，「學校蔬食日2.0」三個推動方向。首先，多元植物性蛋白—把豆類、堅果、菇類、大豆製品都納進菜單，營養更均衡；第二，要求好吃又營養—營養師和廚師一起合作研發，設計符合學生口味的創新蔬食餐；第三、融入教育—讓學生真正 了解「為什麼要吃蔬食」，把飲食教育和氣候環境連結起來。

劉書彬表示，結合「蔬食日2.0」改革、延續「無肉日」，再加上「營養午餐法」的制度設計。不是單純的一餐，而是要為孩子建立健康習慣、為地球做出永續改變的啟動。期待教育部能正視這些需求、支持改革，讓孩子吃得健康，社會更永續。 立委劉書彬（中），上午在立法院舉行「學校蔬食日2.0、增加多元植物性蛋白食品」記者會，劉書彬會中提「學校蔬食日2.0」三個推動方向；並指不是單純的一餐，而是要為孩子建立健康習慣。記者黃義書／攝影

商品推薦