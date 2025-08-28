影／環團抗議離岸風電增加設置 恐傷害芳苑國際級潮間帶

環團上午聚集環境部外，抗議「海鼎離岸式風力發電計畫1號風場」增加設置，彰化縣環境保護聯盟洪新有理事長表示，南側廊道位於芳苑潮間帶緊鄰大城鄉，合計有海鼎一及海鼎二、海峽、台灣環洋、又德等5家風場共 21 條纜線是用水柱噴埋，只有靠岸上堤防段採用友善的HDD水平導向鑽掘工法，且防濁幕只在水深五米內使用，對潮間帶環境傷害力十足與極度不友善。

環團抗議海鼎離岸風電海纜上岸線對芳苑國際級潮間帶開腸剖肚，彰化蚵、赤嘴蛤和白海豚被迫消失中。當地居民、漁民及環保團體相當不滿「海鼎離岸式風力發電計畫1號風場」增加設置。漁民表示彰化沿海離岸風電造成牡蠣三年大歉收，現在還選在最寬的國際級泥質潮間帶、自然生態環境最敏感，生態最豐富，同時也是全國僅有的海牛文化資產，在這潮間帶開腸剖肚，批風電根本是血電、髒電。

環境部將舉行「海鼎離岸式風力發電計畫1號風場環境影響差異分析報告暨變更審查結論」專案小組第3次初審會議。本次業者提出變更包括風機機組變大數量減少、基樁安裝方式改變，以及海纜原本是由能源局公告「彰化離岸風電海纜上岸共同廊道範圍」之北側共同廊道上岸，改新增彰化南側的芳苑潮間帶共同廊道上岸點，並以彰化南側共同廊道為優先方案。 環團上午聚集環境部外，抗議「海鼎離岸式風力發電計畫1號風場」增加設置，之前彰化沿海離岸風電造成牡蠣三年大歉收，現在又要增加，恐影響漁民生計。記者蘇健忠／攝影 環團上午聚集環境部外，抗議離岸式風力發電增加設置，彰化縣環境保護聯盟洪新有理事長表示，施工造成海底於泥揚起對潮間帶環境傷害嚴重。記者蘇健忠／攝影 環團上午聚集環境部外，抗議離岸式風力發電增加設置，認為施工造成海底於泥揚起對潮間帶環境傷害力十足，影響漁民生計。記者蘇健忠／攝影 環團上午聚集環境部外，抗議「海鼎離岸式風力發電計畫1號風場」增加設置，之前彰化沿海離岸風電造成牡蠣三年大歉收，現在又要增加，恐影響漁民生計。記者蘇健忠／攝影 環境部將召開「海鼎離岸式風力發電計畫1號風場環境影響差異分析報告暨變更審查結論」專案小組第3次初審會議。記者蘇健忠／攝影

