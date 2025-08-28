快訊

影／環團抗議離岸風電增加設置 恐傷害芳苑國際級潮間帶

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
環團上午聚集環境部外，抗議「海鼎離岸式風力發電計畫1號風場」增加設置，認為對潮間帶環境傷害力十足且極度不友善。記者蘇健忠／攝影 。
環團上午聚集環境部外，抗議「海鼎離岸式風力發電計畫1號風場」增加設置，彰化縣環境保護聯盟洪新有理事長表示，南側廊道位於芳苑潮間帶緊鄰大城鄉，合計有海鼎一及海鼎二、海峽、台灣環洋、又德等5家風場共 21 條纜線是用水柱噴埋，只有靠岸上堤防段採用友善的HDD水平導向鑽掘工法，且防濁幕只在水深五米內使用，對潮間帶環境傷害力十足與極度不友善。

環團抗議海鼎離岸風電海纜上岸線對芳苑國際級潮間帶開腸剖肚，彰化蚵、赤嘴蛤和白海豚被迫消失中。當地居民、漁民及環保團體相當不滿「海鼎離岸式風力發電計畫1號風場」增加設置。漁民表示彰化沿海離岸風電造成牡蠣三年大歉收，現在還選在最寬的國際級泥質潮間帶、自然生態環境最敏感，生態最豐富，同時也是全國僅有的海牛文化資產，在這潮間帶開腸剖肚，批風電根本是血電、髒電。

環境部將舉行「海鼎離岸式風力發電計畫1號風場環境影響差異分析報告暨變更審查結論」專案小組第3次初審會議。本次業者提出變更包括風機機組變大數量減少、基樁安裝方式改變，以及海纜原本是由能源局公告「彰化離岸風電海纜上岸共同廊道範圍」之北側共同廊道上岸，改新增彰化南側的芳苑潮間帶共同廊道上岸點，並以彰化南側共同廊道為優先方案。

環團上午聚集環境部外，抗議「海鼎離岸式風力發電計畫1號風場」增加設置，之前彰化沿海離岸風電造成牡蠣三年大歉收，現在又要增加，恐影響漁民生計。記者蘇健忠／攝影
環團上午聚集環境部外，抗議離岸式風力發電增加設置，彰化縣環境保護聯盟洪新有理事長表示，施工造成海底於泥揚起對潮間帶環境傷害嚴重。記者蘇健忠／攝影
環團上午聚集環境部外，抗議離岸式風力發電增加設置，認為施工造成海底於泥揚起對潮間帶環境傷害力十足，影響漁民生計。記者蘇健忠／攝影
環團上午聚集環境部外，抗議「海鼎離岸式風力發電計畫1號風場」增加設置，之前彰化沿海離岸風電造成牡蠣三年大歉收，現在又要增加，恐影響漁民生計。記者蘇健忠／攝影
環境部將召開「海鼎離岸式風力發電計畫1號風場環境影響差異分析報告暨變更審查結論」專案小組第3次初審會議。記者蘇健忠／攝影
漁民 潮間帶 環境部 離岸風電

歷史上的今天／1963年喀麥隆外長抵台 挺中華民國反共

1963年8月28日，喀麥隆聯邦共和國外交部長裴達伊埃內偕夫人，當日中午12時半乘民航公司班機來華，進行為期7天的正式訪問。裴達伊埃內在機場表示，喀麥隆在聯合國將永遠站在中華民國的一邊。喀麥隆對於中華民國在其歷史中所遭遇到的對抗共產主義的最大患難甚為關切。

