影／環團抗議離岸風電增加設置 恐傷害芳苑國際級潮間帶
環團上午聚集環境部外，抗議「海鼎離岸式風力發電計畫1號風場」增加設置，彰化縣環境保護聯盟洪新有理事長表示，南側廊道位於芳苑潮間帶緊鄰大城鄉，合計有海鼎一及海鼎二、海峽、台灣環洋、又德等5家風場共 21 條纜線是用水柱噴埋，只有靠岸上堤防段採用友善的HDD水平導向鑽掘工法，且防濁幕只在水深五米內使用，對潮間帶環境傷害力十足與極度不友善。
環團抗議海鼎離岸風電海纜上岸線對芳苑國際級潮間帶開腸剖肚，彰化蚵、赤嘴蛤和白海豚被迫消失中。當地居民、漁民及環保團體相當不滿「海鼎離岸式風力發電計畫1號風場」增加設置。漁民表示彰化沿海離岸風電造成牡蠣三年大歉收，現在還選在最寬的國際級泥質潮間帶、自然生態環境最敏感，生態最豐富，同時也是全國僅有的海牛文化資產，在這潮間帶開腸剖肚，批風電根本是血電、髒電。
環境部將舉行「海鼎離岸式風力發電計畫1號風場環境影響差異分析報告暨變更審查結論」專案小組第3次初審會議。本次業者提出變更包括風機機組變大數量減少、基樁安裝方式改變，以及海纜原本是由能源局公告「彰化離岸風電海纜上岸共同廊道範圍」之北側共同廊道上岸，改新增彰化南側的芳苑潮間帶共同廊道上岸點，並以彰化南側共同廊道為優先方案。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言