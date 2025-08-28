海鼎離岸風電電纜將從潮間帶上岸 環團批在潮間帶「開腸剖肚」

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
海鼎離岸風電計畫在今天的環差中，將提出改新增彰化南側的芳苑潮間帶共同廊道上岸點。環保團體會前於環境部前抗議，海纜鋪設保護措施嚴重不足，在潮間帶開腸剖肚根本就是血電、髒電，要求環評委員不同意本次變更。記者李柏澔／攝影
環境部今天將召開「海鼎離岸式風力發電計畫1號風場環境影響差異分析報告暨變更審查結論」專案小組第3次初審會議。本次環差改新增彰化南側的芳苑潮間帶共同廊道上岸點。環保團體會前於環境部前抗議，海纜鋪設保護措施嚴重不足，在潮間帶開腸剖肚根本就是血電、髒電，要求環評委員不同意本次變更。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，南側廊道位於芳苑潮間帶緊鄰大城鄉，合計有海鼎一及海鼎二、海峽、台灣環洋、又德五家風場共21條纜線是用水柱噴埋，只有靠岸上堤防段採用友善的HDD水平導向鑽掘工法，且防濁幕只在水深5米內使用，對潮間帶環境傷害力十足與極度不友善。

彰化縣環境保護聯盟理事長洪新有說，自2022年起，離岸風場的開發對芳苑潮間帶的「珍珠蚵」養殖產業造成很大的影響，因打樁造成海床擾動，導致水質濁度上升，蚵殼卡了大量泥沙造成減產，這都是離岸風機開發前未曾發生的現象，至今卻沒有任何補償的作為，現在又要在這片潮間帶最長的地方開腸剖肚埋設電纜，這叫靠海維生的芳苑人要如何活下去？

芳苑蚵農洪秋岳表示，自從海上風機施工以來至少3年沒有牡蠣可以收成，還有蚵農第4年才有收成，以往牡蠣大概1年到1年半就可以收成。海上風機施工造成的影響讓蚵農沒有收入，如今是要徹底斷了蚵農生路嗎？

台灣蠻野心足生態協會研究員洪碩辰表示，當初畫設廊道時，政府是完全缺乏規畫與評估的，就只是為了給離岸風電開發而隨機選定了位址，對於這裡有多麼重要的生態、有怎麼樣的人居住在這裡、有什麼產業會受到影響完全是一無所知，也才會有現在的問題，呼籲環評委員不應同意此次變更。

漁民權益暨環境永續中心吳斐竣研究員說，開發單位承諾與確認受本案開發影響的養殖戶進行協商，並建立良好的合作關係與產業共存，完全是沒有意義的空話，蚵農們的親身經歷與心聲，都被開發公司，還有開發公司請的專家認為是無稽之談，呼籲環評委員不要讓業者以綠能為名隨便開空白支票。

1963年8月28日，喀麥隆聯邦共和國外交部長裴達伊埃內偕夫人，當日中午12時半乘民航公司班機來華，進行為期7天的正式訪問。裴達伊埃內在機場表示，喀麥隆在聯合國將永遠站在中華民國的一邊。喀麥隆對於中華民國在其歷史中所遭遇到的對抗共產主義的最大患難甚為關切。

