海鼎離岸風電電纜將從潮間帶上岸 環團批在潮間帶「開腸剖肚」

環境部今天將召開「海鼎離岸式風力發電計畫1號風場環境影響差異分析報告暨變更審查結論」專案小組第3次初審會議。本次環差改新增彰化南側的芳苑潮間帶共同廊道上岸點。環保團體會前於環境部前抗議，海纜鋪設保護措施嚴重不足，在潮間帶開腸剖肚根本就是血電、髒電，要求環評委員不同意本次變更。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，南側廊道位於芳苑潮間帶緊鄰大城鄉，合計有海鼎一及海鼎二、海峽、台灣環洋、又德五家風場共21條纜線是用水柱噴埋，只有靠岸上堤防段採用友善的HDD水平導向鑽掘工法，且防濁幕只在水深5米內使用，對潮間帶環境傷害力十足與極度不友善。

彰化縣環境保護聯盟理事長洪新有說，自2022年起，離岸風場的開發對芳苑潮間帶的「珍珠蚵」養殖產業造成很大的影響，因打樁造成海床擾動，導致水質濁度上升，蚵殼卡了大量泥沙造成減產，這都是離岸風機開發前未曾發生的現象，至今卻沒有任何補償的作為，現在又要在這片潮間帶最長的地方開腸剖肚埋設電纜，這叫靠海維生的芳苑人要如何活下去？

芳苑蚵農洪秋岳表示，自從海上風機施工以來至少3年沒有牡蠣可以收成，還有蚵農第4年才有收成，以往牡蠣大概1年到1年半就可以收成。海上風機施工造成的影響讓蚵農沒有收入，如今是要徹底斷了蚵農生路嗎？

台灣蠻野心足生態協會研究員洪碩辰表示，當初畫設廊道時，政府是完全缺乏規畫與評估的，就只是為了給離岸風電開發而隨機選定了位址，對於這裡有多麼重要的生態、有怎麼樣的人居住在這裡、有什麼產業會受到影響完全是一無所知，也才會有現在的問題，呼籲環評委員不應同意此次變更。

漁民權益暨環境永續中心吳斐竣研究員說，開發單位承諾與確認受本案開發影響的養殖戶進行協商，並建立良好的合作關係與產業共存，完全是沒有意義的空話，蚵農們的親身經歷與心聲，都被開發公司，還有開發公司請的專家認為是無稽之談，呼籲環評委員不要讓業者以綠能為名隨便開空白支票。

