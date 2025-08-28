快訊

澄清抄襲以色列 中科院解密雄蜂飛彈自主研發真相

分離焦慮／柏林入園漸進式陪伴 能套用台灣育兒教育？

拿石油危機做比較 美財長：99%晶片在台製造是國家風險

在華府為台敲門 FAPA執行長蕭喬勻：想當民主接棒者

中央社／ 華盛頓27日專電
FAPA執行長蕭喬勻在華府國會山莊推動草根外交，為台灣發聲。圖攝於8月26日。中央社
FAPA執行長蕭喬勻在華府國會山莊推動草根外交，為台灣發聲。圖攝於8月26日。中央社

在華府國會山莊，來自新竹的蕭喬勻西裝筆挺，胸口別「台灣人公共事務會」（FAPA）徽章。有著亮眼學經歷的她，義無反顧投身「草根外交」。對她而言，每次敲門、每場會面，即使徒勞，卻是讓台灣在「議題海」中突圍的方式。

這位年輕的FAPA執行長，畢業於約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）高等國際研究學院（School of Advanced International Studies）國際公共政策碩士。加入FAPA前，曾受時任俄勒岡州州長布朗（Kate Brown）任命為經濟與商業平等政策顧問。

●走跳國會必備連結美台技能

高學歷、口條清晰、俐落自信，是許多人對她的第一印象。而在國會山莊的走廊裡，她的對話對象多半是美國國會議員與幕僚。

美國數百名國會議員橫跨50州，她腦中快速運轉，掌握誰家的選民在意哪些議題、清楚決議案內容，更知道如何找到對話切口，在數分鐘內讓對台灣不熟的偏鄉民代了解，台灣不是輪廓模糊的島嶼，台灣民主存續對美國至關重要。

●自律執行長尤其感性　保台灣就是護家

外界看她，或許是一位冷靜嚴謹的組織者。但在訪談裡，她卻坦然承認自己「其實很愛哭」。語音剛落，眼眶就紅。

談到南加州台灣教會的槍擊案時，蕭喬勻眼中再次泛起淚光。她哽咽地對中央社說：「為什麼有人要鎖上教會的門開槍，只因為他們是台灣人？」對她而言，這不只是暴力，而是針對身分的仇恨。

2022年5月15日，台灣移民周文偉在南加州爾灣台灣基督長老教會活動上持槍攻擊年長教友，行凶前還封鎖逃生門。事件傳出，震撼全美台灣人社群。

調查人員指出，周文偉有2支手槍，數袋彈藥和4個瓶裝汽油彈，犯案動機是出於對台灣的仇恨。

「台灣是我的家，保護台灣，就是保護我的家人」。這種堅毅卻感性的個性，也讓蕭喬勻始終堅守自己的價值觀，並持續推動草根外交，加入FAPA已逾10年。在太平洋彼端看顧家鄉的情感，轉化成她每天的工作。

●投身國會倡議不戴粉紅濾鏡

蕭喬勻沒有戴著過分樂觀的「粉紅濾鏡」看待台美事物，她比大多數人清楚現實限制，並選擇專注在能做到的事。「挑戰當然不少」，她笑著說。

「像台灣的國際地位，只要中國還握有否決權，有些目標真的非常困難，例如加入聯合國（UN）。」但她相信，細小的努力依然能積累改變。「我們可以影響一個議員、一場聽證會，甚至一次幕僚的討論。」

這些細碎的努力，多看不到前路，一年後又得重來。例如FAPA長年推動的代表處更名法案。蕭喬勻強調，自己能做的，就是持續讓更多國會議員與幕僚了解真相。「如果我們能在國會建立更多朋友，不管是助理、議員，還是智庫，我們的訊息就能被放大。」

台灣民主運動前仆後繼的前輩，也是她堅持的動力。1960、70年代的台裔美國人，在嚴峻環境裡高喊「Go Go Taiwan」，即使被打壓不退縮。她說，自己「站在巨人的肩膀上」，只是接下民主與人權的棒子。這份傳承，也支撐她走過不確定的道路。

●微小勝利下帶新血前行

一路上，她也曾看見努力化為成果。擔任FAPA俄勒岡州（Oregon）分會會長時，她多次拜訪當地聯邦參議員默克利（Jeff Merkley），最終他提出的「台灣關係強化法案」（Taiwan Relations Reinforcement Act），其中納入了FAPA長期倡議的內容。

在自律嚴謹的外表下，她也有可親的一面。雖然不會游泳，卻熱愛划龍舟、潛水與立式划槳（SUP）。她笑著說，或許正是這種「傻勁」，讓她在海裡不感到恐懼，如同她在倡議路上義無反顧。

如今，她也把目光放在下一代，鼓勵年輕世代，先從最低門檻、最少時間投入開始，累積經驗，不管用什麼方式，都是一種屬於自己的倡議。

台灣人公共事務會1982年成立，總會設在華盛頓特區，致力推動美國政府與國會更加支持台灣。任務涵蓋強化台美關係、推動國際參與與捍衛民主人權。目前在全美有逾40個分會，每年9月舉辦的全國倡議大會（National Advocacy Conference），會員齊聚華府拜訪國會，向立法部門直接傳遞台灣的聲音。

議員 美國 台美關係

延伸閱讀

李在明訪華府提朝鮮半島無核化 北韓批偽君子

立陶宛任命新總理 執政聯盟引發「羞恥日」抗議

營運不到1年爆合約糾紛！台中雙層觀光巴士、觀光餐車停駛

川普喊話 華府對磁鐵問題比北京有「更多」籌碼

相關新聞

歷史上的今天／1963年喀麥隆外長抵台 挺中華民國反共

1963年8月28日，喀麥隆聯邦共和國外交部長裴達伊埃內偕夫人，當日中午12時半乘民航公司班機來華，進行為期7天的正式訪問。裴達伊埃內在機場表示，喀麥隆在聯合國將永遠站在中華民國的一邊。喀麥隆對於中華民國在其歷史中所遭遇到的對抗共產主義的最大患難甚為關切。

速度太慢？風災光電板清運挨批 彭啓明喊委屈：很認真在處理

立法院財政聯席委員會今審查693億「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算」，在野黨立委針對光電板清運議題強力質詢，...

丹娜絲毀損13.5萬片光電板 彭啟明：廠商提清除計畫盼延9月5日

丹娜絲颱風造成致全台多處光電板毀損，估約13.5萬片光電板損壞。環境部長彭啟明今備詢時表示，環境部一直催促廠商完成清理，...

國安私菸案纏訟6年今二審判刑均減輕 邱議瑩弟獲緩刑

前總統蔡英文6年前出訪太平洋友邦島國，國安特勤人員卻利用專機夾帶近萬條私菸闖關，檢方起訴官邸侍衛室前少校軍官吳宗憲、張恒嘉、華航空品處前副總邱彰信等人，一審依以公用運輸工具裝載漏稅物品罪判吳10年4月徒刑、張10年2月徒刑，褫奪公權10年，案經上訴，台灣高等法院今改依對非主管監督事務圖利罪判吳宗憲6年、張恒嘉2年4月徒刑，可上訴。※ 提醒您：抽菸，有礙健康

風災損南部光電板 環境部：廠商承諾9月5日清完

颱風丹娜絲致南部光電板毀損，還有部分未清理。環境部長彭啟明今天表示，環境部絕對沒有推託，也一直催促廠商完成清理，目前廠商...

排灣族傳統「送情柴」 男人如何用木頭傾訴他的愛？

你收過以一整束木柴當作告白表達愛意的方式嗎？原住民排灣族傳統文化「送情柴」宛如現代花語，男性對女性的愛慕，都藏在木柴裡。如何削？怎麼擺放？選什麼種類？每個細節都蘊含滿滿情意。聯合報記者帶你解謎排灣族特有的愛情密碼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。