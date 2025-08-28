台船董座黃正弘請辭 陳政宏接任

擔負潛艦國造使命的台船公司昨天宣布，去年八月才上任的董事長黃正弘因借調期滿，已請辭獲准，將歸建成功大學。台船表示，黃正弘經過長時間思考，考量家庭因素才做此決定。台船並指，近日召開臨時董事會，由成功大學系統及船舶機電工程學系副教授兼系主任陳政宏接任董事長。

台船前任董事長鄭文隆任職八年，去年八月卸任後，由黃正弘接任董事長。黃正弘曾擔任成大造船及船舶機械工程系主任，熟稔造船專業。外界一直關注他如何帶領持續虧損、爭議不斷的台船繼續前行，未料任期才屆滿一年，昨卻拋出請辭消息。

賴清德總統昨天接見對中政策跨國議會聯盟（ＩＰＡＣ）訪問團時表示，台灣將持續提升國防實力，明年度的國防預算比照北約標準將占ＧＤＰ百分之三點三二，目標在二○三○年前能達到ＧＤＰ百分之五。

至於攸關軍人加薪的「軍人待遇條例」修正案，賴總統昨主持九月份將官晉任授階典禮表示，未來若大法官釋憲認定合憲，政府將依法追溯補齊；若確定違憲，會依照部隊的任務性質，持續完善官兵的待遇制度。