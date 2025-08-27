防範毒駕 卓榮泰要求增修毒品唾液快篩檢測法規

為防範毒駕帶來的危害，行政院長卓榮泰今天主持道安會報時指示，內政部警政署等相關單位應儘速推動毒品唾液快篩試劑的實務運用，也請交通部增修毒品唾液快篩檢測的相關法規。

卓榮泰今天主持中央道路交通安全會報114年第3次會議，聽取全國道路交通事故統計分析及道安推動計畫辦理情形追蹤、毒駕防制對策及執法作為、114年交通安全月整體規劃等報告。行政院會後透過新聞稿指出，卓榮泰說，今年1月至5月整體「30日死亡人數」為民國108年以來最低，行人死亡為歷年第二低。

另外，卓榮泰提到，今年1月至5月整體事故件數及受傷人數較去年同期增加，顯示去年有成效，今年仍有努力空間，應持續加強各項道路交通安全改善措施，以提升交通安全。

對於毒駕防制，卓榮泰說，毒駕已造成交通安全及治安重大威脅，請內政部警政署等相關單位儘速推動毒品唾液快篩試劑的實務運用，也請交通部增修毒品唾液快篩檢測的相關法規，以防止毒駕危害公共安全，確保民眾生命及財產安全。

卓榮泰也要求，教育部應持續掌握學生無照駕駛違規情形，強化交通安全課程及宣導活動，使學生瞭解無照駕駛的危險，並聯繫家屬共同負起輔導責任，同時持續配合交通部推動機車駕訓制度，以降低交通意外事故，

針對「114年交通安全月整體規劃」，卓榮泰則說，提升全民道路安全意識，強化社會對交通安全議題重視，為推動道安工作的重要關鍵指標，請部會及縣市政府積極合作，共同推動9月交通安全月宣導工作，並發揮政府影響力，號召民間企業踴躍參加。

