快訊

宜蘭規模6.0地震！北部有感搖晃 台積電揭廠區狀況

中職／遭江承諺6局封鎖 悍將「3連敗後必輸」魔咒延續中

北市信義區4級地震！蔣萬安臉書秒發文 網讚「速度好快」

張嘉郡獲選APPU理事會主席 盼彰顯台灣區域合作承諾

中央社／ 台北27日電

APPU第53屆年會暨第87屆理事會今天於台北登場，國民黨立張嘉郡被推選為理事會主席。她表示，這是莫大的榮譽，也是神聖的責任。代表主辦方歡迎與會的各會員國代表，希望深化彼此友誼與夥伴關係，也彰顯台灣對區域合作的堅定承諾及積極參與立場。

亞洲太平洋國會議員聯合會（APPU）第53屆年會暨第87屆理事會於27至29日展開為期3天的會議與活動，理事會今天下午在台北圓山大飯店率先登場，各會員國聚焦討論「能源安全、永續經營、關鍵基礎設施」等議題。

本屆各國代表團推選張嘉郡為第87屆理事會主席，立法院副院長江啟臣、民眾黨立委陳昭姿與會。

張嘉郡發布新聞稿表示，這是莫大的榮譽，也是神聖的責任。她在會中以全英文致詞表示，這次會議中將探討如何建構一個更自由開放、韌性永續的印太區域，這不僅是一次深化彼此友誼與夥伴關係的寶貴機會，更彰顯台灣對區域合作的堅定承諾及積極參與立場。

張嘉郡指出，透過APPU會員國間長期且密切的交流合作，致力於促進亞太地區的和平、安全、繁榮與夥伴關係，面對當前瞬息萬變的國際情勢，台灣將秉持堅韌與自信，與理念相近的夥伴深化實質合作，攜手應對全球挑戰。

張嘉郡表示，去年在東京舉行的APPU年會通過支持中華民國（台灣）參與「聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）」提案，此項決議不僅展現國際社會對台灣專業能力與貢獻的高度肯定，更彰顯台灣在全球議題上不可或缺的重要角色。

張嘉郡表示，今年年會以「亞太區域社會韌性強化與國會合作：能源安全、永續經濟、關鍵基礎設施」為主題，回應當今世界所面臨的多重挑戰，包含氣候變遷與能源轉型，供應鏈重組與基礎設施安全，這些複雜議題早已超越個別國家所能單獨應對的範疇，因此，各會員國國會之間的密切對話與務實合作，顯得更為重要與迫切。

張嘉郡表示，她堅信透過本次大會的深入討論與實質交流，將能共同為亞太區域的能源安全、經濟永續與基礎建設韌性，描繪出更穩健、光明的未來藍圖。

張嘉郡

延伸閱讀

石崇良接衛福部長 陳昭姿期許勇於任事：想不出更理想人選

龔明鑫傳有望任經長 張嘉郡：盼替產業思考降低關稅衝擊

災後有愛不孤單！福慧協會攜手張嘉郡馳援水林鄉

軍公教退休法案何時修？國家困境在哪裡？韓國瑜有答案

相關新聞

刑法修法無期徒刑最重不得假釋 立院將再開公聽會拚過關

立法院司法及法制委員會今天併案審查刑法修正草案，朝野立委對當中有關「無期徒刑不得假釋」持可討論態度，不過執政黨立委認為要...

丹娜絲毀損13.5萬片光電板 彭啟明：廠商提清除計畫盼延9月5日

丹娜絲颱風造成致全台多處光電板毀損，估約13.5萬片光電板損壞。環境部長彭啟明今備詢時表示，環境部一直催促廠商完成清理，...

國安私菸案纏訟6年今二審判刑均減輕 邱議瑩弟獲緩刑

前總統蔡英文6年前出訪太平洋友邦島國，國安特勤人員卻利用專機夾帶近萬條私菸闖關，檢方起訴官邸侍衛室前少校軍官吳宗憲、張恒嘉、華航空品處前副總邱彰信等人，一審依以公用運輸工具裝載漏稅物品罪判吳10年4月徒刑、張10年2月徒刑，褫奪公權10年，案經上訴，台灣高等法院今改依對非主管監督事務圖利罪判吳宗憲6年、張恒嘉2年4月徒刑，可上訴。※ 提醒您：抽菸，有礙健康

排灣族傳統「送情柴」 男人如何用木頭傾訴他的愛？

你收過以一整束木柴當作告白表達愛意的方式嗎？原住民排灣族傳統文化「送情柴」宛如現代花語，男性對女性的愛慕，都藏在木柴裡。如何削？怎麼擺放？選什麼種類？每個細節都蘊含滿滿情意。聯合報記者帶你解謎排灣族特有的愛情密碼。

小英男孩涉貪遭聲押 圖解「饋電容量」如何被用來收賄

「小英男孩」綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟任內涉收賄百萬元，26日遭檢方聲押禁見。總統府發言人郭雅慧表示，「確實是令人遺憾」，總統賴清德一再表達，只要有相關證據，都是依法嚴懲、毋枉毋縱。

歷史上的今天／1975年三軍官校畢業典禮 蔣經國主持

1975年8月27日，時任行政院長蔣經國在台北復興崗主持陸、海、空軍軍官學校及政治作戰學校應屆畢業生聯合畢業典禮，勉勵全體畢業學生陶冶道德的精神修養，促進觀念的思想革新，砥礪知識的技能進步，積極貫徹領袖遺訓，達成反共復國的使命。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。