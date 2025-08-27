快訊

罷免傅崐萁失敗！「台派」咖啡店黯然關了 從花蓮轉台南開店

與中央同步改組 民進黨4部門主管換人

擺脫「情勒鳥」APP！Google翻譯推教學模式搶市 還有超強即時翻譯

聽新聞
0:00 / 0:00

丹娜絲毀損13.5萬片光電板 彭啟明：廠商提清除計畫盼延9月5日

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會今開聯席會議，審查行政院函請審議「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」。記者張曼蘋／攝影
立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會今開聯席會議，審查行政院函請審議「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」。記者張曼蘋／攝影

丹娜絲颱風造成致全台多處光電板毀損，估約13.5萬片光電板損壞。環境部彭啟明今備詢時表示，環境部一直催促廠商完成清理，廠商已提出清除計畫，希望延到9月5日。至於光電板後端無法回收的數量，彭啟明說，沒遇過一個月處理這麼大量，比例還要能源署做最後編號統計，目前粗估不到5％。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會今開聯席會議，審查行政院函請審議「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」，彭啟明列席備詢。

國民黨立委張智倫質詢指出，環境部預估全台33處光電案場約13.5萬片光電板損壞，數字是過去5年所有廢棄太陽能板總和2.5倍，尤其嘉義非常嚴重，沒辦法回收的光電板恐造成環境汙染。張說，環境部要求廠商9月初完成處理，但後端回收部分令人擔憂，環境部統計現在13.5萬片光電板受損，回收4萬片，合法堆置在回收業廠辦理6萬片，還有3.5萬片無法處理，目前無法回收的量占受損光電板有多少？

彭啟明答詢，現在處理量能約1個月2900頓，遠大於這次大概約2600噸，理論上是可以，但沒遇過一個月處理這麼大量，廠商都有在處理。至於確定無法回收比例多少，彭啟明回應，這要能源署做最後編號的統計，目前粗估不到5％，每個都有編號，萬一不見的話都可以來算。

至於國民黨立委賴士葆質詢時質疑，這次風災、水災受損的光電板都還未處理好，現在廠商推、環境部也推，何時可全部處理完？彭啟明說，環境部絕對沒有推託，也一直催促廠商完成清理，也已經有裁罰。

「我每周都有去現場看。」彭啟明指出，目前廠商已提出清除計畫，希望延到9月5日，環境部正在審核是否合理，廠商自己要清理，環境部已經依廢清法最重罰責裁罰300萬元。

這次丹娜絲颱風造成光電場受損嚴重，嘉義義竹新庄滯洪池光電板未能在期限內清除完畢，環境部已對負責單位元昱公司重罰900萬。圖／聯合報系資料照片
這次丹娜絲颱風造成光電場受損嚴重，嘉義義竹新庄滯洪池光電板未能在期限內清除完畢，環境部已對負責單位元昱公司重罰900萬。圖／聯合報系資料照片

環境部 光電板 彭啟明

延伸閱讀

風災損南部光電板 環境部：廠商承諾9月5日清完

立委問風災光電板處理 彭啓明：政府絕對不會買單

卓榮泰：丹娜絲救災與重建經費 政府共投入693億元

內閣改組有望留任？彭啓明：上頭還有交辦自己很多工作

相關新聞

丹娜絲毀損13.5萬片光電板 彭啟明：廠商提清除計畫盼延9月5日

丹娜絲颱風造成致全台多處光電板毀損，估約13.5萬片光電板損壞。環境部長彭啟明今備詢時表示，環境部一直催促廠商完成清理，...

國安私菸案纏訟6年今二審判刑均減輕 邱議瑩弟獲緩刑

前總統蔡英文6年前出訪太平洋友邦島國，國安特勤人員卻利用專機夾帶近萬條私菸闖關，檢方起訴官邸侍衛室前少校軍官吳宗憲、張恒嘉、華航空品處前副總邱彰信等人，一審依以公用運輸工具裝載漏稅物品罪判吳10年4月徒刑、張10年2月徒刑，褫奪公權10年，案經上訴，台灣高等法院今改依對非主管監督事務圖利罪判吳宗憲6年、張恒嘉2年4月徒刑，可上訴。※ 提醒您：抽菸，有礙健康

排灣族傳統「送情柴」 男人如何用木頭傾訴他的愛？

你收過以一整束木柴當作告白表達愛意的方式嗎？原住民排灣族傳統文化「送情柴」宛如現代花語，男性對女性的愛慕，都藏在木柴裡。如何削？怎麼擺放？選什麼種類？每個細節都蘊含滿滿情意。聯合報記者帶你解謎排灣族特有的愛情密碼。

小英男孩涉貪遭聲押 圖解「饋電容量」如何被用來收賄

「小英男孩」綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟任內涉收賄百萬元，26日遭檢方聲押禁見。總統府發言人郭雅慧表示，「確實是令人遺憾」，總統賴清德一再表達，只要有相關證據，都是依法嚴懲、毋枉毋縱。

歷史上的今天／1975年三軍官校畢業典禮 蔣經國主持

1975年8月27日，時任行政院長蔣經國在台北復興崗主持陸、海、空軍軍官學校及政治作戰學校應屆畢業生聯合畢業典禮，勉勵全體畢業學生陶冶道德的精神修養，促進觀念的思想革新，砥礪知識的技能進步，積極貫徹領袖遺訓，達成反共復國的使命。

亂入部落直播、犯禁忌 觀光打卡引對立

暑假旅遊旺季，手機自拍打卡、直播已成新世代旅遊的主要觀賞方式，卻引發不少爭議。近日有YouTuber參加原民部落傳統祭典...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。