丹娜絲毀損13.5萬片光電板 彭啟明：廠商提清除計畫盼延9月5日
丹娜絲颱風造成致全台多處光電板毀損，估約13.5萬片光電板損壞。環境部長彭啟明今備詢時表示，環境部一直催促廠商完成清理，廠商已提出清除計畫，希望延到9月5日。至於光電板後端無法回收的數量，彭啟明說，沒遇過一個月處理這麼大量，比例還要能源署做最後編號統計，目前粗估不到5％。
立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會今開聯席會議，審查行政院函請審議「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」，彭啟明列席備詢。
國民黨立委張智倫質詢指出，環境部預估全台33處光電案場約13.5萬片光電板損壞，數字是過去5年所有廢棄太陽能板總和2.5倍，尤其嘉義非常嚴重，沒辦法回收的光電板恐造成環境汙染。張說，環境部要求廠商9月初完成處理，但後端回收部分令人擔憂，環境部統計現在13.5萬片光電板受損，回收4萬片，合法堆置在回收業廠辦理6萬片，還有3.5萬片無法處理，目前無法回收的量占受損光電板有多少？
彭啟明答詢，現在處理量能約1個月2900頓，遠大於這次大概約2600噸，理論上是可以，但沒遇過一個月處理這麼大量，廠商都有在處理。至於確定無法回收比例多少，彭啟明回應，這要能源署做最後編號的統計，目前粗估不到5％，每個都有編號，萬一不見的話都可以來算。
至於國民黨立委賴士葆質詢時質疑，這次風災、水災受損的光電板都還未處理好，現在廠商推、環境部也推，何時可全部處理完？彭啟明說，環境部絕對沒有推託，也一直催促廠商完成清理，也已經有裁罰。
「我每周都有去現場看。」彭啟明指出，目前廠商已提出清除計畫，希望延到9月5日，環境部正在審核是否合理，廠商自己要清理，環境部已經依廢清法最重罰責裁罰300萬元。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言