丹娜絲毀損13.5萬片光電板 彭啟明：廠商提清除計畫盼延9月5日

丹娜絲颱風造成致全台多處光電板毀損，估約13.5萬片光電板損壞。環境部長彭啟明今備詢時表示，環境部一直催促廠商完成清理，廠商已提出清除計畫，希望延到9月5日。至於光電板後端無法回收的數量，彭啟明說，沒遇過一個月處理這麼大量，比例還要能源署做最後編號統計，目前粗估不到5％。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會今開聯席會議，審查行政院函請審議「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」，彭啟明列席備詢。

國民黨立委張智倫質詢指出，環境部預估全台33處光電案場約13.5萬片光電板損壞，數字是過去5年所有廢棄太陽能板總和2.5倍，尤其嘉義非常嚴重，沒辦法回收的光電板恐造成環境汙染。張說，環境部要求廠商9月初完成處理，但後端回收部分令人擔憂，環境部統計現在13.5萬片光電板受損，回收4萬片，合法堆置在回收業廠辦理6萬片，還有3.5萬片無法處理，目前無法回收的量占受損光電板有多少？

彭啟明答詢，現在處理量能約1個月2900頓，遠大於這次大概約2600噸，理論上是可以，但沒遇過一個月處理這麼大量，廠商都有在處理。至於確定無法回收比例多少，彭啟明回應，這要能源署做最後編號的統計，目前粗估不到5％，每個都有編號，萬一不見的話都可以來算。

至於國民黨立委賴士葆質詢時質疑，這次風災、水災受損的光電板都還未處理好，現在廠商推、環境部也推，何時可全部處理完？彭啟明說，環境部絕對沒有推託，也一直催促廠商完成清理，也已經有裁罰。

「我每周都有去現場看。」彭啟明指出，目前廠商已提出清除計畫，希望延到9月5日，環境部正在審核是否合理，廠商自己要清理，環境部已經依廢清法最重罰責裁罰300萬元。

這次丹娜絲颱風造成光電場受損嚴重，嘉義義竹新庄滯洪池光電板未能在期限內清除完畢，環境部已對負責單位元昱公司重罰900萬。圖／聯合報系資料照片

