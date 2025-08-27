風災損南部光電板 環境部：廠商承諾9月5日清完
颱風丹娜絲致南部光電板毀損，還有部分未清理。環境部長彭啟明今天表示，環境部絕對沒有推託，也一直催促廠商完成清理，目前廠商已經提出清除計畫，希望延到9月5日，環境部正在審核是否合理。
立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會今天召開聯席會議，審查行政院函請審議「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」。
環境部上週統計，颱風丹娜絲造成33案場光電板約13萬5000片受損，分類整理後，目前已近4萬片送交處理機構完成去化，近6萬片陸續收集暫置合法場地，僅剩元昱公司案場約3.5萬片仍堆置在嘉義縣新庄滯洪池岸邊，因進度落後，環境部已累計裁罰新台幣900萬元。
國民黨立委賴士葆指出，這次風災、水災受損的光電板都還未處理好，現在廠商推、環境部也推，何時可以全部處理完。
列席備詢的環境部長彭啟明表示，環境部絕對沒有推託，也一直催促廠商完成清理，也已經有裁罰。
彭啟明指出，目前廠商已經提出清除計畫，希望延到9月5日，環境部正在審核是否合理。這是廠商自己要清理，環境部已經依廢清法最重罰責裁罰300萬元。他每週都有去現場看，非常嚴格在盯。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言