受損光電板處理 彭啓明：政府不埋單

聯合報／ 記者黃婉婷李人岳李成蔭／台北報導
丹娜絲颱風損壞大量南部滯洪池的光電設施。圖／聯合報系資料照片
丹娜絲颱風及連日豪雨重創南台灣，行政院編列六百億元重建特別預算，行政院長卓榮泰昨赴立院報告時指出，八月中旬楊柳颱風在台東、屏東造成的災損，也可以適用，必要時也可再辦理追加預算；現有補貼成本廿％的農損補助方式，也有必要全面檢討，會請農業部加強規畫。

立法院昨天下午邀請卓揆專案報告「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算案」。他說，此次風災特別預算案編列六百億元，用於九項災區復原重建，全數舉債支應；加計原編相關預算及移緩濟急調整支應、動支特別統籌分配稅款，這次政府投入救災與重建整體經費共六九三億元。

針對特別預算是否加碼，卓榮泰在回應民進黨立委邱議瑩質詢時表示，希望目前編列的六百億元可以撙節善用，不過未來仍然可以辦理追加預算。卓揆答復國民黨立委蘇清泉質詢時則表示，楊柳颱風所受災害屬連續豪雨，也應適用。

民眾黨立委林憶君質詢時，關切風災受損的光電板，處理費用由政府埋單或業者負責？卓揆表示，業者要自己處理，如果不處理會加重處罰。環境部長彭啓明說，政府絕對不會埋單。

對於目前仍未清理完畢的光電板，國民黨立委王鴻薇呼籲，要建立損害的ＳＯＰ，卓揆也允諾，會讓韌性更強。

此外，民進黨立委郭國文及蘇清泉都關切天然災害救助上限僅廿％，能否再向上調？農業部長陳駿季說，救助金是成本廿％去算，這次很多損失是全毀，會全盤考量能否往上拉。

卓揆承諾，現行標準已行之多年都未檢討，面對現在的極端氣候，農業部有必要全面檢討，政府會衡量現在整個財政結構，盡量幫助農漁民。

