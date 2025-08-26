太平洋島國學員來台培訓 邀原民青年加入添外交動能

來自各國的23名學員來台參與「太平洋島國青年領袖培訓計畫」，外交部今年邀請3名台灣原民青年在美國及台灣全程參訓，為台灣與南島外交注入新動能，外交部常次葛葆萱出席開訓典禮時表示，台灣有能力為區域安全貢獻心力，持續幫助太平洋島國。

外交部今天發布新聞稿指出，外交部與美國夏威夷智庫「東西中心」（EWC）合辦的2025年第10屆「太平洋島國青年領袖培訓計畫」（PILP）」，於25日下午在外交部外交學院開訓。今年23名學員分別來自馬紹爾群島共和國、帛琉共和國、吐瓦魯國、巴布亞紐幾內亞、斐濟共和國、東加王國、庫克群島及法屬玻里尼西亞等。

外交部說明，外交部今年進一步與原住民族委員會合作，邀請3名台灣原民青年在美國夏威夷及台灣全程參訓，為台灣與南島外交、文化鏈結注入全新動能。計畫課程除包含國際關係、區域安全、永續環境、醫衛合作及南島研究外，學員也將夜宿屏東縣瑪家鄉原民部落。

外交部表示，開訓典禮由外交部常次葛葆萱代理外交部政務次長兼外交及國際事務學院院長吳志中主持，並邀請吐瓦魯國駐台大使法莉莉（Lily TangisiaFaavae）、馬紹爾群島共和國副館長傑龍（CassailisJarom）、美國在台協會台北辦事處（AIT/T）副處長梁凱雯（Karin Lang）及EWC太平洋島國發展計畫專案主任瑪麗（Mary Therese Perez Hattori）等貴賓致詞，澳洲辦事處及夏威夷州政府駐台北辦事處等官員到場觀禮。

葛葆萱致詞時指出，台灣原住民族與太平洋島國人民的編織、紋身和飲食，也有許多相似處，顯示彼此深厚的連結。外交部不僅透過多元層面的合作深化夥伴關係，也促進文化交流。太平洋島國與台灣同樣面臨區域緊張情勢與氣候變遷危機，台灣有能力、也有決心為區域安全貢獻心力，並願在能力建構、環境永續及民主治理上，持續協助太平洋各島國。

法莉莉說，太平洋國家正共同面對海平面上升等重大威脅，並在當前地緣政治格局下，加強區域合作。傑龍表示，感謝台灣對太平洋地區發展的支持，強調此一合作對印太和平穩定的重要性。

梁凱雯強調，台灣在民主治理、公共衛生及半導體、AI等高科技產業皆居全球領導地位。美國作為太平洋國家，始終將印太地區列為外交政策核心，並持續推動貿易投資與商業交流。尤其「全球合作暨訓練架構」（GCTF）在災害應變、公共衛生與資安等領域已展現對區域韌性與合作的承諾。期許學員在台灣建立的聯繫，能深化太平洋島國、台灣及美國三方合作，促進區域繁榮與安全。

瑪麗則說，當今社會最珍貴的資本並非金錢，而是長久累積的關係，由EWC與外交部合辦的PILP，正是促進區域領袖網絡與凝聚力的重要平台，協助各國培養具潛力的領袖人才。

外交部表示，外交學院此次也特別邀請新北市樹林高中「原民專班」同學在典禮現場表演原民歌曲，與在場賓客同歌共舞、互動交友，展現「人人都是外交官」理念的具體作為。

