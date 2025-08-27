亂入部落直播、犯禁忌 觀光打卡引對立

快訊

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
原民會建議遊客以觀察、學習與傾聽的態度參與部落旅遊。圖／聯合報系資料照片
暑假旅遊旺季，手機自拍打卡、直播已成新世代旅遊的主要觀賞方式，卻引發不少爭議。近日有YouTuber參加原民部落傳統祭典時，直播攝影遭阻止，憤而上網公審部落，引發衝突，還有遊客cosplay部落的傳統服飾參加祭典，亂入拍照的情形更是層出不窮，讓部落既憤怒又無奈。

「祭典是族人的生活與信仰，非展演活動。」原民會表示，希望遊客以觀察、學習與傾聽的態度參與祭典，若要拍照攝影，務必事先諮詢部落獲得同意。

台灣原民有十六族、七百多個部落，許多部落擁有自己獨特的祭典。原民會教育文化處文化科長陳冠群表示，以常在七月舉行的鄒族小米收穫祭為例，前端的祭典只有家族成員才能進入，鄒族男子會所「kuba」則只准許成年男子進入，但常有遊客亂入拍照、影響祭典。

許多祭典也有飲食上的禁忌。如參加鄒族小米祭的訪客忌食魚肉、番薯、薑、蒜、鹽等食物，也禁止觸摸生麻。此外因為粟女神喜歡安靜，也禁止參加者吵雜喧嘩。

衣著也常成為遊客和部落之間的衝突。陳冠群表示，祭典是宗教儀式，參加者的服飾應低調，穿著暴露或顏色太過鮮艷，都是對部落的不尊重。此外，常有遊客cosplay部落的傳統服飾參加祭典，自己配戴羽毛、腰帶。但部落的服飾怎麼穿、什麼身分年齡的人可以穿，都有嚴格規定。遊客隨意模仿不僅觸犯禁忌，對部落來說更是「嘲弄我們的文化」。

「部落旅遊不是觀光，而是學習。」陳冠群建議遊客抱持學習的心態，參訪部落前先了解主辦單位公告或向族人詢問，不擅自進入祭儀核心區域。原民傳統祭典舉行前，原民會或縣市地方政府，都會在官網或社群平台貼出相關資訊；而許多部落也都設有臉書，遊客可透過網路管道諮詢。

打卡和直播，也是手機時代部落推廣文化的重要方式。陳冠群建議遊客，直播部落祭典前，先諮詢部落取得拍攝權，還可以溝通如何透過直播，將部落文化與進部落的禮儀介紹給螢幕前的觀眾，共創雙贏。

