大九學堂結束上海行返台 看「南京照相館」訪四行倉庫

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
馬英九基金會「大九學堂」上海團今結束行程返台。圖／馬英九基金會提供
馬英九基金會「大九學堂」上海團今結束行程返台，執行長蕭旭岑指出，今年是抗戰勝利與台灣光復80週年，特別安排同學們觀看電影「南京照相館」與參訪四行倉庫，了解當年日軍侵華暴行，許多同學都流下眼淚，有同學感性表示，在台灣都不知抗日歷史，透過參訪與觀看電影，他們深刻認識這段血淚寫就的歷史，更反思未來中華民族不能再有戰火。

蕭旭岑表示，暑假期間，馬英九基金會致力於推動各項青年與文化教育交流，「大九學堂」有北京、廣東廣西、重慶、天津、上海團，也有一個主要以年輕學者為主，從敦煌到新疆的學術考察團，對促進兩岸民間交流而言，可說成果豐碩。

蕭旭岑說，台灣學子此行參與「2025海峽兩岸青年匯」，參訪上海各景點，都興奮高喊：「還要再來上海！」期間觀看電影南京照相館與參訪四行倉庫，同學們的心得是，要回去和朋友分享抗日的歷史，中華民族絕對不能再有戰爭。

「大九學堂」同學也與來自台灣各地的年輕同學相見歡，大家一起聆聽到上海創業的年輕朋友分享經驗，並與上海各大學的同學交流。蕭旭岑表示，同學們都覺得不虛此行，尤其有很多第一次到上海的同學，都向他反映，一定還要再來上海。

蕭旭岑表示，「大九學堂」同學也參訪位於徐匯區的上海「模速空間」大模型創新生態社區，當同學們看到人形機器人在門口「迎賓」，以及人工智能仿真貓咪、可監測睡眠呼吸暫停情況的智能戒指、支持近百種伴奏風格智能無弦吉他等，都讚嘆連連，留連忘返。

隨團輔導老師、文化大學新聞系教授莊伯仲指出，「魔都」上海讓本團師生印象最深刻的並非聞名中外的科技、商務、金融，反而是文化、藝術、歷史。大家一路參訪讓清明上河圖活起來的中華藝術宮、企畫巴黎龐畢度中心典藏展的西岸美術館、蘊含多彩文化空間的徐家匯書院、有著小橋流水人家的朱家角古鎮，以及展示萬國建築博覽群的上海外灘，都有滿滿的感動和反思。

