林永樂率領退休外交人員 參觀松濤社對日抗戰文物展

聯合報／ 記者高凌雲／台北即時報導
中華民國對外關係協會會長林永樂（左）率領退休外交官，參觀中華民國抗戰勝利及光復台灣80周年文物展覽，松濤社執行長宋緒康（右）致贈紀念抗戰勝利80年帆布袋。圖片提供/松濤社

民間文史保存團體松濤社舉辦「中華民國抗戰勝利及光復台灣80周年文物展覽」，今天下午邀請中華民國對外關係協會會長林永樂與20多位退休外交官參觀。松濤社執行長宋緒康親自接待導覽，他說，這項展覽展出內容有抗戰前的中日関係，包含台灣民主國大總統唐景崧、巴黎和會中國代表團團長陸徵祥以及五三慘案蔡公時文物。

該展覽同時也展出了抗戰時期國民政府軍事委員會委員長蔣中正、五院院長以及軍事、財經、外交、教育及文化界諸多文物。

宋緒康以民間人士身分，近年來為了保存中華民國近代史文物，積極熱心奔走，項展紀念抗戰的文物展覽，是在劍潭青年活動中心住宿大樓一樓梅花年華藝文空間舉行。

宋緒康指出，蔣中正在廬山宣言對全國同胞訓勉，國家已經面臨生死存亡最後關頭，今天中華民國在台灣的處境，也是艱困危急，同樣是面臨最後的關頭。

曾任外交部長的林永樂表示，今年也是聯合國建立80周年，回顧中華民國首席代表顧維鈞，當年在聯合國大會宣言率先簽名，成為聯合國安理會五大常任理事國，心中真是十分的激動，這一史實證明出席會議的是中華民國代表，也證明我國是創始會員國。這是一個很特別的展覽，珍貴的國寶文物，承載了我們國家發展的共同記憶，也是全民不能忘記的資產。

對外關係協會副會長令狐榮達說，「我們的父執輩經歷了那個大時代，有的犠牲了，有的艱苦熬過來，我們不應該忘懷，後代子孫當記取先人捍衛國家的辛勞」。

卸任國安會副秘書長葛光越指出，會場展出每項展品，皆經過宋緒康嚴謹考證，也複製當年日本降書；從降書的第一條、第二條就直接寫明將台灣歸還中華民國，這是鐵一般的事實，證明當年日本是投降，不是終戰。

