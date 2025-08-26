聽新聞
上代緬甸國旗也有青天滿地紅…為何酷似中華民國？原來不只是巧合
2008年北京奧運，由於會場無法出現中華民國國旗，不少台灣觀眾特別攜帶緬甸國旗為中華隊加油。因為當時的緬甸國旗，圖案與中華民國國旗酷似，也是「青天」與「滿地紅」，只有「白日」改為白色的齒輪與稻穗、環繞14顆小白星。距離較遠時，二者看起來非常近似。
對外關係協會今天舉行紀念抗戰勝利80周年的座談會，曾任國安會秘書長的資深外交官胡為真在會中透露，緬甸國旗之所以與我國非常類似，其實不僅是巧合，而是中華民國在二次大戰期間與戰後，都大力支持東南亞國家脫離殖民獨立。緬甸感謝中華民國相助，因此在設計國旗時，參考了我方的設計元素。
胡為真表示，這番話是緬甸獨立時，我國由外交部次長葉公超擔任特使前往仰光致賀，首任總理吳努（U Nu，1907~1995）向葉公超所說。曾任外長、國安會秘書長的外交界耆宿丁懋時，當年只有23歲，是我方特使團中最年輕的成員，當時親耳所聞。
緬甸獨立時的國旗，「青天」中央是一顆大白星，包圍在5顆小白星之內。1974年改成齒輪、稻穗與14顆小白星。2010年，新政府全面更改國旗樣式，改用殖民時代旗幟的黃、綠、紅三色，中間是一顆大白星。
