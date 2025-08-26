小鳥喝光電板紅水暴斃影片造假 環境部報警追查

快訊

中央社／ 台北26日電

針對網傳「小鳥喝光電板紅水後秒暴斃」影片環境部今天表示，專家證實此為假影片。環境部並已報請檢察機關追查來源，追究造假與散布不實訊息責任。

環境部今天發布新聞稿表示，針對網傳「小鳥喝光電板紅水後秒暴斃」影片，已於24日第一時間查證。經由專家比對，證實該影片是以AI技術製作的假影片，內容與事實不符。

環境部說明，7日已派員至嘉義縣義竹鄉新庄滯洪池太陽能光電案場受損塑膠浮具暫置場，操作過程及暫存場並未發現有紅色水流出，現地採樣檢測紅色水窪處水樣，現場檢測紅色水pH值為6.79。

經檢測結果油脂及重金屬銅、鋅、鎳、鉛、鎘、總鉻、汞均未檢出（ND），僅有砷檢測值為0.0535mg/L，判定應為該農地既有潛勢值；另外雖檢測出化學需氧量為340 mg/L，研判為農地內既有的腐植土造成，腐植土內含腐植酸，因而造成紅色水現象。

環境部長彭啓明16日也親自現地視察，確認相關業者已依規定完成清除，現場並未發現廢棄光電板等廢棄物暫置情形及其他污染來源，且旁邊的農地僅有殘存稻梗，未曾有廢棄光電板暫置情形，也看到有類似紅褐色水質現象，證實為農地內既有的腐植土所造成，與流傳謠言不符。

環境部呼籲民眾，切勿輕信或轉傳未經查證的影片或訊息，以免造成不必要的恐慌與誤解；對於惡意製作、散布假訊息者，環境部將持續配合司法機關嚴正追查，以追究造假及散布不實訊息責任。

相關新聞

內閣改組幅度曝光 卓榮泰：部長加次長超過5人

．賴清德總統日前宣布將調整隊形，內閣改組箭在弦上，行政院長卓榮泰今天在立法院備詢時證實，如果是部長加次長，內閣改組人數將超過5人。 卓榮泰今日率領部會首長就《114年度中央政府總預算追加預算》到立法院報告並備詢。國民黨立委王鴻薇質詢時關切內閣改組幅度表示，未來要執行預算的人是否都是今天在場備詢的官員，這次會撤換的相關閣員包含國安會超過5人嗎...

浙江同鄉會紀念抗戰勝利暨臺灣光復 青年傳承先烈精神

台北市浙江同鄉會銘記歷史，緬懷先烈，8月22日舉辦「抗戰勝利暨臺灣光復80週年藝文饗宴」，活動在新北市空軍三重一村眷村文化園區登場。浙江同鄉會理事長蔡之貫表示，歷史不能遺忘，教訓必須記取，抗戰勝利暨臺

錯誤能源政策不改 還要剝人民幾次皮

政府緊抱「非核家園」神主牌，放著便宜的核電不用，已讓台電的財務狀況面臨極為沉重的壓力，而力推再生能源，為求達標便宜行事的...

嘉義廢光電板還在清 彭啓明：再拖將接手

丹娜絲颱風重創南部光電設施，至今已逾一個半月，嘉義縣新庄滯洪池周邊防汛道路仍堆疊大量太陽能板，清運進度緩慢。儘管環境部開...

歷史上的今天／1966年防腦炎病媒蚊擴散 北市空中噴藥

1966年8月26日，台北市衛生局在松山區、建成區上空執行空中噴灑殺蟲劑的工作，以防止流行性腦炎擴散。空中噴灑殺蟲劑由兩架PT-17式雙座教練機執行，這兩架飛機在當日上午曾一度起飛，但因風力大強，不適宜進行噴酒工作，隨即返回地面。噴灑工作於下午風力減低後繼續進行，兩架飛機的飛行高度約200公尺至250公尺，至晚上6時完成任務。

陳奇祿故居文資再審 壓倒性票數否決

台大附近溫州街52巷有許多日治時期官舍，近年推都更，因催生文資法的首任文建會主委陳奇祿曾住7號長達18年，文資團體再提5...

