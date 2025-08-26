快訊

宿舍鐵床鐵櫃被指如「監獄」 政大：配合捷運工程難整修

北市抽驗食品塑化劑！六鵬魚油超過指標逾10倍 衛生局：已全面下架

蝙蝠洞車禍空拍曝光！砂石車擦撞轎車撞破護欄墜崖 司機壓車底亡

台灣移民巴西70週年紀念揭牌 徐佳青見證歷史傳承

中央社／ 聖保羅25日專電

目前在巴西訪問的僑務委員會委員長徐佳青，24日赴聖保羅州慕義市參加台灣移民巴西70週年紀念揭牌儀式，緬懷先人在巴西落地生根的奮鬥歷程；當地僑界共襄盛舉，展現台巴深厚情誼。

徐佳青24日上午在駐巴西代表廖志賢、駐聖保羅辦事處處長朱怡靜及聖保羅文教中心主任尤正才陪同下，出席慕義基督長老教會62週年慶典，並參訪慕道教會，與當地僑胞一同回顧台灣移民在巴西發展的歷史軌跡。

台灣移民巴西70週年紀念揭牌儀式則在下午於「6家族」舊教堂隆重舉行，由徐佳青與廖志賢、朱怡靜及台灣移民70週年籌備會主任委員劉學琳等人共同揭牌，紀念1960年代移民巴西的台灣6家族勇敢啟程、開創新生活的精神。

「6家族」來自彰化原斗、溪州等農村教會的6戶信徒家庭，他們搭乘荷蘭輪「德基保號」抵達聖保羅州慕義市，購地建堂，成為今日台灣移民的重要地標。慕義也逐漸成為台灣人在巴西最為集中的城市之一。

慕義市議員培德羅（Pedro Komura）等多位巴西友人亦到場祝賀，肯定台灣移民對當地社會的貢獻與影響。現場氣氛溫馨感人，僑胞紛紛合影留念，留下珍貴回憶。

晚間，僑界舉辦全僑歡迎公宴，聖保羅州議會友台陣線主席狄尼茲（Gil Diniz）及州議員達瑪瑞斯（Damaris Moura Kuo）亦出席致意，展現台巴友好關係的穩固與深化。

徐佳青致詞時表示，台灣移民巴西70年來，僑胞勤奮努力，不僅在各領域貢獻卓著，更始終與台灣保持緊密連結。她分享自己23歲時獨自出國留學的經歷，深刻體會異鄉打拼的艱辛，對6家族先民勇於遠赴巴西開創新生活的精神深感敬佩。她期許這份台灣精神與價值能持續傳承，激勵下一代延續光榮歷史。

巴西 移民 徐佳青

延伸閱讀

「薪情」不一樣？傳捨800萬年薪接黨職 徐國勇：以前當律師賺更多

巴西大安教會慶55週年 感恩禮拜見證移民歷程

中國長城汽車在巴西擴廠 魯拉向外國企業招手

貿易談判懸而未決…大陸改買這國黃豆 美出口商恐錯失大量銷售

相關新聞

內閣改組幅度曝光 卓榮泰：部長加次長超過5人

．賴清德總統日前宣布將調整隊形，內閣改組箭在弦上，行政院長卓榮泰今天在立法院備詢時證實，如果是部長加次長，內閣改組人數將超過5人。 卓榮泰今日率領部會首長就《114年度中央政府總預算追加預算》到立法院報告並備詢。國民黨立委王鴻薇質詢時關切內閣改組幅度表示，未來要執行預算的人是否都是今天在場備詢的官員，這次會撤換的相關閣員包含國安會超過5人嗎...

浙江同鄉會紀念抗戰勝利暨臺灣光復 青年傳承先烈精神

台北市浙江同鄉會銘記歷史，緬懷先烈，8月22日舉辦「抗戰勝利暨臺灣光復80週年藝文饗宴」，活動在新北市空軍三重一村眷村文化園區登場。浙江同鄉會理事長蔡之貫表示，歷史不能遺忘，教訓必須記取，抗戰勝利暨臺

錯誤能源政策不改 還要剝人民幾次皮

政府緊抱「非核家園」神主牌，放著便宜的核電不用，已讓台電的財務狀況面臨極為沉重的壓力，而力推再生能源，為求達標便宜行事的...

嘉義廢光電板還在清 彭啓明：再拖將接手

丹娜絲颱風重創南部光電設施，至今已逾一個半月，嘉義縣新庄滯洪池周邊防汛道路仍堆疊大量太陽能板，清運進度緩慢。儘管環境部開...

歷史上的今天／1966年防腦炎病媒蚊擴散 北市空中噴藥

1966年8月26日，台北市衛生局在松山區、建成區上空執行空中噴灑殺蟲劑的工作，以防止流行性腦炎擴散。空中噴灑殺蟲劑由兩架PT-17式雙座教練機執行，這兩架飛機在當日上午曾一度起飛，但因風力大強，不適宜進行噴酒工作，隨即返回地面。噴灑工作於下午風力減低後繼續進行，兩架飛機的飛行高度約200公尺至250公尺，至晚上6時完成任務。

陳奇祿故居文資再審 壓倒性票數否決

台大附近溫州街52巷有許多日治時期官舍，近年推都更，因催生文資法的首任文建會主委陳奇祿曾住7號長達18年，文資團體再提5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。