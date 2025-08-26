台灣移民巴西70週年紀念揭牌 徐佳青見證歷史傳承
目前在巴西訪問的僑務委員會委員長徐佳青，24日赴聖保羅州慕義市參加台灣移民巴西70週年紀念揭牌儀式，緬懷先人在巴西落地生根的奮鬥歷程；當地僑界共襄盛舉，展現台巴深厚情誼。
徐佳青24日上午在駐巴西代表廖志賢、駐聖保羅辦事處處長朱怡靜及聖保羅文教中心主任尤正才陪同下，出席慕義基督長老教會62週年慶典，並參訪慕道教會，與當地僑胞一同回顧台灣移民在巴西發展的歷史軌跡。
台灣移民巴西70週年紀念揭牌儀式則在下午於「6家族」舊教堂隆重舉行，由徐佳青與廖志賢、朱怡靜及台灣移民70週年籌備會主任委員劉學琳等人共同揭牌，紀念1960年代移民巴西的台灣6家族勇敢啟程、開創新生活的精神。
「6家族」來自彰化原斗、溪州等農村教會的6戶信徒家庭，他們搭乘荷蘭輪「德基保號」抵達聖保羅州慕義市，購地建堂，成為今日台灣移民的重要地標。慕義也逐漸成為台灣人在巴西最為集中的城市之一。
慕義市議員培德羅（Pedro Komura）等多位巴西友人亦到場祝賀，肯定台灣移民對當地社會的貢獻與影響。現場氣氛溫馨感人，僑胞紛紛合影留念，留下珍貴回憶。
晚間，僑界舉辦全僑歡迎公宴，聖保羅州議會友台陣線主席狄尼茲（Gil Diniz）及州議員達瑪瑞斯（Damaris Moura Kuo）亦出席致意，展現台巴友好關係的穩固與深化。
徐佳青致詞時表示，台灣移民巴西70年來，僑胞勤奮努力，不僅在各領域貢獻卓著，更始終與台灣保持緊密連結。她分享自己23歲時獨自出國留學的經歷，深刻體會異鄉打拼的艱辛，對6家族先民勇於遠赴巴西開創新生活的精神深感敬佩。她期許這份台灣精神與價值能持續傳承，激勵下一代延續光榮歷史。
