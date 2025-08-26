浙江同鄉會紀念抗戰勝利暨臺灣光復 青年傳承先烈精神

快訊

聯合新聞網／ 台北訊
自發籌辦「抗戰勝利暨臺灣光復80週年藝文饗宴」，浙江同鄉會青年聯合會展現青春活力。圖／台北市浙江同鄉會提供
自發籌辦「抗戰勝利暨臺灣光復80週年藝文饗宴」，浙江同鄉會青年聯合會展現青春活力。圖／台北市浙江同鄉會提供

台北市浙江同鄉會銘記歷史，緬懷先烈，8月22日舉辦「抗戰勝利暨臺灣光復80週年藝文饗宴」，活動在新北市空軍三重一村眷村文化園區登場。浙江同鄉會理事長蔡之貫表示，歷史不能遺忘，教訓必須記取，抗戰勝利暨臺灣光復是中華民族歷史上永遠不能磨滅的記憶，必須要時時惕勵，奮發自強。

紀念活動以帶動跳形式揭開序幕，小蘋果和洗腦神曲APT的強烈節奏感，帶動全場手舞足蹈地跳躍，許多長輩氣喘吁吁地驚呼，感覺又回到了2、30歲，年輕真好。年僅13歲的趙佑禕同學，將朗誦結合「趙氏梅花刀」，表演「孫子兵法」九變第八的節目，向抗戰中的前輩們致敬。青年歌者徐大一、王辰宇同學演唱熱情奔放的歌曲「勢在必行」，展現新生代對和平與未來的美好期盼；帶領全場合唱「梅花」與「梅花進行曲」，唱出中華兒女在艱難中奮鬥不懈、不屈不撓的精神 。整場節目詮釋出撫慰人心、傳遞希望的力量，也重溫抗戰中無數次面臨絕境時，振奮全國人心的旋律。

節目主持人、浙江同鄉會青年聯合會副會長的政治大學蔡時曆同學表示，透過當日的藝文饗宴，讓我們有機會以創新方式延續抗戰的歷史記憶；這不僅是文化的展現，也是情感的傳遞，更是指引未來方向的燈塔。世新大學黃子晏同學認為，延續價值、把和平理念深入人心，相信才是對先烈先賢們最好的紀念，也是對下一代最深的祝福。台灣師範大學楊久慶同學強調，一場藝文饗宴，引領我們穿越80年的時光長河；一場青春的綻放，讓我們看見新生力量蒸蒸日上的明天。長庚大學洪婕翎同學深有所感地表示，活動中，我們彷彿聽見歷史深處的吶喊，看見先烈們堅毅不屈的身影；更強烈感受到勝利那一刻的舉國歡騰，以及台灣光復的無限喜悅。

活動由台北市浙江同鄉會青年聯合會主辦，時藝多媒體及中華海峽兩岸經貿文化協會合辦。同鄉會理事長蔡之貫表示，歷史不能遺忘，教訓必須記取，抗戰勝利暨臺灣光復是中華民族歷史上永遠不能磨滅的記憶，必須要時時惕勵，奮發自強。難能可貴的是，此次紀念活動完全由年輕人自發籌辦，彰顯了年輕人對時代的使命感與責任心，見證了世代交替和承先啟後的薪火相傳的意涵。希望抗戰精神能在各地開花結果，全民緬懷先烈，薪火相傳，捍衛和平。

台北市浙江同鄉會舉辦「抗戰勝利暨臺灣光復80週年藝文饗宴」，與會人士拿梅花合照。圖／台北市浙江同鄉會提供
台北市浙江同鄉會舉辦「抗戰勝利暨臺灣光復80週年藝文饗宴」，與會人士拿梅花合照。圖／台北市浙江同鄉會提供

全場合唱「梅花」後，帶唱的歌者合影留念。圖／台北市浙江同鄉會提供
全場合唱「梅花」後，帶唱的歌者合影留念。圖／台北市浙江同鄉會提供

