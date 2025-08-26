陳奇祿故居文資再審 壓倒性票數否決

台大附近溫州街52巷有許多日治時期官舍，近年推都更，因催生文資法的首任文建會主委陳奇祿曾住7號長達18年，文資團體再提5、7號兩建築文資新事證，暫逃拆除命運。但昨大會再審後，投票決議不具文資價值，將交由台灣大學校方處置。

台大昨發聲明表示尊重審議結果，將規畫整理陳奇祿及其他對人類學有貢獻的學者資料，保存於台大人類學博物館及台大百歲紀念館中，表彰陳奇祿及其他學者對人類學相關研究的付出與成就。台大並擬在原址設置戶外展示牆或紀念碑。

台灣首任文建會主委陳奇祿（圖）曾在溫州街故居內，與眾人討論完成文資法等重大文化政策。圖／陳國儀提供 溫州街52巷內台灣史巨擘曹永和故居因未列文資已拆，文化局文資會昨再審5、7號，這兩處在2022年文資委員就曾會勘、審議，認定不具文化資產潛力，解除列冊。去年有文資團體再提新事證及照片，昨送大會審議。

所有權人台大代表認為，5、7號在建築結構、材質、空間形式都有改建，已和最初日式宿舍有一定程度差異，7號更歷經過火災，經改建、擴建後，路口玄關、廚房等已有不同。

地方居民也提到，附近住戶20多年前就有意推都更，由於建物狹長，希望能有更完整街廓，2022年解除列冊後，附近住戶已百分之百同意都更，沒想到去年又有人提新事證，再次進入審議程序，都更因此打住。尤其陳只住約18年，就換另一位教授搬來，且住了30多年，加上陳畢生貢獻都捐贈史博館等，這樣符合紀念建築嗎？

「陳奇祿在此催生文資法，這18年見證台灣的文化建設，可謂『文資起家厝』。」支持列文資身分的台灣故鄉文史協會理事長黃智慧說，保存與開發能並存，自地自建即可不用破壞建築完整性，也留下故居；另一名發言代表也說，陳畢生推文資法立法，若這棟房子遭忽視，是格外諷刺。

昨天文資大會，溫州街52巷5號、7號分兩案投票，16位出席委員投票，兩案皆不同意大於同意，決議不具古蹟、歷史建築、紀念建築文資價值。

