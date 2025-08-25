快訊

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台大醫學院院長吳明賢說，AI可以運用在診斷、治療、預後、預防等醫療照顧，但目前面臨數據壁壘、法規未與時俱進、產業零散、人才斷層4大困境，呼籲建議成立「數位健康署」，強化醫療創新。記者沈能元／攝影
AI科技發展下，數據及數位科技驅動的健康革命已經到來，台大醫學院院長吳明賢指出，AI可以運用在診斷、治療、預後、預防等醫療照顧，但目前面臨數據壁壘、法規未與時俱進、產業零散、人才斷層4大困境，呼籲從修法做起，建議成立「數位健康署」，強化醫療創新。

2025行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）今起接連三天舉行，聚焦AI與生醫產業結合議題。今下午第三場會議由衛福部資訊處長李建璋主持，邀請台大醫學院院長、BTC委員吳明賢，與健保署副署長陳亮妤，以「打造台灣生醫創新與永續生態系的挑戰與機會」、健康台灣政策發表演講。

吳明賢指出，台灣於生醫創新擁有核心優勢，分別為醫療軟實力、科技硬實力、完整健保資料庫、樞紐位置及語言優勢。但仍有四大困境，首先是「數據壁壘」，因院際資計系統標準不一，健保資料與臨床真實世界數據串聯困難，形成數據孤島，阻礙深度研發；其次是「法規窒礙」，現行法規對數據二次利用規範保守且定義模糊，未能與時俱進，如個資法等。

以法規來說，吳明賢指出，以美國與台灣為例，美國法律是「規定不能做的不能做、沒規定的都可以」，我國則是「規定可以才能執行」，出於防避心態，對於「創新」沒有幫助，因此，法律應該與時俱進。

第三是「產業零散」，廠商多專注於單點技術或硬體代工，缺乏系統整合與國際市場拓展能力，難以形成台灣品牌的整體解決方案；第四「人才斷層」，臨床醫學與資通訊科技領域間存有巨大鴻溝，極度缺乏能轉譯雙邊需求的橋樑型、跨領域高階人才。

吳明賢建議成立數位健康署，透過專門機關才可能推動改革策略，包括應完備法治基礎，研修「全民健康保險法」、增訂「健康數據公益應用與產業促進專章」，釋放公益應用價值。

接著，推動次世代醫療資訊基盤，打破樹問壁壘，這點衛福部資訊處已著手進行，確立FHIR為我國醫療資訊交換的唯一國家標準。吳明賢說，應將FHIR導入進程納入醫院評鑑、健保給付指標，並成立醫療資訊系統轉型補助基金，輔導院所導入雲端化資訊系統。

最後，建立可信賴的資料運用框架，研修「個人資料保護法」、研議制定「生醫數據應用管理條例」，明確界定「假名化」的法律地位，並引入資料信託法律概念，同時應由行政院層級主導，成立「國家健康數據局」扮演資料銀行角色，建構隱私強化技術基盤。

吳明賢說，台灣生醫科技產業技術領先固然重要，但制度與法規革新才是決定國家競爭力根本，健全健保治理、統一資訊基盤、建立數據信託缺一不可。法規完備、數據暢流、創新活絡的生醫科技生態系，不僅守護台灣民眾健康，更有機會成為經濟持續成長的第二座護國神山。

生醫科技創新遇4大困境 吳明賢籲成立「數位健康署」改革

