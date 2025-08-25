台灣志願兵曾聖光母親重訪烏克蘭 走出喪子傷痛

快訊

中央社／ 利維夫25日專電

台灣志願兵曾聖光2022年赴烏克蘭參戰，不幸戰死。事隔兩年多，曾聖光的母親蘇雨柔近日重返烏克蘭，並在利維夫（Lviv）接受中央社訪問時表示，當初曾發誓不再踏入這片傷心地，如今在戰火殘垣中，她重新尋得慰藉，也逐步解開喪子的心結。

25歲的曾聖光為花蓮阿美族人，2022年11月2日於烏克蘭東部盧甘斯克（Lugansk）與俄軍交火時，遭迫擊炮擊中後腦，當場殉職，成為烏俄戰爭爆發以來，首位已知犧牲的台灣志願兵，消息當時震撼台灣社會。

蘇雨柔當年趕赴烏克蘭參與軍方為子舉辦的告別式，返台後情緒長期受創，對烏克蘭話題心生排斥，「我不敢看任何烏克蘭的訊息，我不敢聽到，甚至人家電視一開，一講到烏克蘭戰爭，我馬上跑出去，請他們把電視關掉」，她語帶顫抖地說。

「很多人都會勸我放下、放下，請問一個母親放得下嗎？」她哽咽說：「（我）放不下。」

兩年多來，她在痛苦與思念中掙扎，曾在身上刺下3處刺青，以紀念兒子，「也許是一種善意對自己的欺騙。聖光都一直在我身邊，我每天都跟他在一起，就像他生前還沒有來到烏克蘭一樣」。

近期在志工邀請下，加上撫卹金相關事宜，她再次踏上烏克蘭之路。

從台灣出發，轉機再轉巴士，歷經超過20小時才抵達利維夫。當她到訪利查基夫公墓（LychakivCemetery）時，她看到漫天飄揚的烏克蘭國旗與軍團旗幟，「我都快哭出來了」。她說：「我所看到的一些陪伴的軍人， 年紀都很大了，年輕人呢？年輕人就躺在我眼前一整片。」

從軍人公墓中，她找到她的避風巷，眼前都是跟她同一角色－母親、妻子。睹物思人，她跟在場的人安慰擁抱，找到心靈依靠，「雖然我們完全都不認識，可是在軍人公墓，我們都是一家人，我們的小孩子都是為了這個國家（犧牲）」。

她也重返曾為兒子舉行告別式的教堂。當時正值彌撒進行，她一度徘徊門外，最終鼓起勇氣步入教堂。蘇雨柔說：「心裡很痛，一直在流淚，但我能夠站在這裡了，我敢站在這裡了。」

從過去極力排斥，到如今主動踏入這片土地，她的態度逐步改變。她在路上遇見因戰爭截肢的士兵，主動上前攀談並合影留念；也在志工陪同下，探訪一對自赫松（Kherson）撤離的老夫妻。

儘管語言不通，老太太一見如故，熱情地拉住蘇雨柔的手、請她喝咖啡，談起兩名在前線服役受傷的女婿，並訴說前線村落資源短缺的現況，讓蘇雨柔聽得既心疼又不捨。

曾聖光的犧牲，讓更多台灣人開始關注烏克蘭，有人甚至追隨他的腳步赴烏參戰，包括志願兵吳忠達與潘文揚。蘇雨柔在電視上看到這些消息，雖然素未謀面，卻難掩激動，「我心裡一直在喊，孩子不要過去」。

但她也理解，他們和兒子一樣，明知未必能贏，仍選擇無悔地前行，從他們身上，她看見曾聖光曾經追求正義、熾熱的心。

「如果以後有機會，我會回來這裡看」。她身穿烏克蘭傳統刺繡服飾維什萬卡（Vyshyvanka），走在利維夫的街頭說：「我覺得聖光已經是烏克蘭人了，因為他用他的生命來捍衛烏克蘭，所以他是烏克蘭人。」

