大陸漁船撞我漁船！中國海警與台灣海巡對峙一夜 陸船掏2萬元言和

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
「順海發2號」昨天深夜在澎湖七美西南方約46浬作業時，疑遭大陸籍船舶擦撞，船隻一度失去動力，海巡到場後，戒護也在一旁的大陸海警船。記者張議晨／翻攝
「順海發2號」昨天深夜在澎湖七美西南方約46浬作業時，疑遭大陸籍船舶擦撞,船隻一度失去動力,海巡到場後,戒護也在一旁的大陸海警船。記者張議晨／翻攝

澎湖籍漁船「順海發2號」昨天深夜在澎湖七美西南方約46浬作業時，疑遭大陸籍船舶擦撞，船隻一度失去動力，海巡署獲報後，發現中國大陸海警船也趕往現場，隨即派安平艦及巡防艇馳援，雙方對峙至今晨，最後大陸漁船願付2萬元和解，「順海發2號」同意後握手言和。

海巡署艦隊分署指出，「順海發2號」疑遭大陸漁船「閩○漁62206號」碰撞，案發後兩船停留現場，但根據雷達情資，發現中國大陸海警船也航向事發海域，便指派安平艦及澎湖海巡隊10038艇前往處置。

今（25）日清晨5時許，安平艦及10038艇相繼抵達事發海域，現場發現中國大陸海警船「2204」距離事發海域僅0.5浬，隨即採一艦一艇方式雙重戒護，並與「順」船通聯，確認船上人員與船舶均安全無立即危險後，展開行政調查及蒐證。

經查證，肇事陸船為「閩○漁62206號」漁船，事發後停留於現場海域未離開，我方海巡艦艇主動與海警船「2204」通聯，明確要求不得靠近干擾我方船舶，雙方針對各自船舶溝通並提供協助。

最終於清晨7時許，兩造船舶達成和解共識，由「閩」船以台幣2萬元賠償「順」船損失，「順」船同意後，兩船各自離開事發海域，握手言和解決衝突。

「順海發2號」昨天深夜在澎湖七美西南方約46浬作業時，疑遭大陸籍船舶擦撞，船隻一度失去動力，海巡到場後，戒護也在一旁的大陸海警船。記者張議晨／翻攝
「順海發2號」昨天深夜在澎湖七美西南方約46浬作業時，疑遭大陸籍船舶擦撞，船隻一度失去動力，海巡到場後，戒護也在一旁的大陸海警船。記者張議晨／翻攝
「順海發2號」昨天深夜在澎湖七美西南方約46浬作業時，疑遭大陸籍船舶擦撞，船隻一度失去動力，海巡到場後，戒護也在一旁的大陸海警船。記者張議晨／翻攝
「順海發2號」昨天深夜在澎湖七美西南方約46浬作業時，疑遭大陸籍船舶擦撞，船隻一度失去動力，海巡到場後，戒護也在一旁的大陸海警船。記者張議晨／翻攝

美規進口車輸台零關稅？鄭麗君：美方期待市場開放

台美談判是否觸及美國整車開放進口零關稅，負責談判的行政院副院長、台美經貿工作小組召集人鄭麗君今在立法院答覆民進黨立委王定宇質詢時說，美車部分除了關稅也有非關稅貿易障礙，包含涉及安全與空汙等標準，雙方需要對接制度，這都在談判範圍內，談判底定後，所有細節會向國會和社會完整說明。

馬英九「大九學堂」搭橋 譜出「漂洋過海來看你」真實劇情

前總統馬英九「大九學堂」為兩岸青年「搭橋」互訪交流已進入6年，成果豐碩。據了解，除了兩岸青年相互學習互動已看到成效，2、3年前曾有一段美麗的邂逅，女陸生以交換生名義漂洋過海到台灣看心儀的台灣男大生。

歷史上的今天／1956年貢江號兩度擊沉匪艦 凱旋基隆港

1956年8月25日，揚威閩海的貢江號軍艦上午凱旋抵達基隆港，基港一號碼頭掀起歡迎英勇將士榮歸的熱潮，貢江號先前在四姆嶼附近海面，與章江號軍艦並肩作戰擊沉和擊傷匪艦各一艘，接著在1956年8月23日凌晨在馬祖海峽與鄱江號軍艦執行另一次巡弋任務時，再度擊沉匪艦一艘，擊傷匪艇三艘，創下赫赫戰果...

文資採切割式審議 陳奇祿故居縱使留下恐剩半棟奇觀

陳奇祿故居即將定生死，台灣故鄉文史協會理事長黃智慧指出，即使陳奇祿故居幸運保住，但與陳宅同棟的另一戶若未有文資身分，將使這棟兩戶雙拼建築成只剩半棟的怪象，讓台北市容再添奇觀。

陳奇祿故居迎保命契機 媳婦「前大法官」黃虹霞搬新事證

台大附近溫州街52巷日治時期官舍近年面臨都更威脅，其中台灣史巨擘曹永和故居已遭拆。首任文建會（今文化部）主委陳奇祿故居則因家屬及文資人士持續提出新事證，在近月新啟的兩次文資現勘都敗部復活、受多數文資委員認定具文資價值，最後生死將在8月25日北市文資審議大會定奪。

