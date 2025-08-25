中國侵擾台灣海域近百次 海巡籲停止破壞區域和平

快訊

中央社／ 金門縣25日電

中國海警船昨天2度襲擾金門水域遭驅離，海巡署金馬澎分署今天再於金門周邊海域偵獲4艘中國海警船並驅離。海巡署統計，中國去年至今侵擾達91次，呼籲中國停止破壞區域和平。

海洋委員會海巡署金馬澎分署今天發布新聞稿說明，中國海警繼昨天2度侵擾金門水域後，今天上午9時30分「14608」、「14527」、「14603」及「14515」 4艘中國海警船再次編隊自大帽山西南方航入金門水域，未開啟船舶自動識別系統，以縱隊方式往東航行。經海巡署預置巡防艇趨前對應，4艘中國海警船於上午11時30分許遭驅離出限制水域。

金馬澎分署表示，相同4艘中國海警船下午3時許又襲擾金門水域，海巡署巡防艇立即近迫對應，並透過中、英文無線電廣播，要求中國海警船轉向航離。中國海警船於下午5時許，在巡防艇併航監控下，遭強勢驅離出金門限制水域。

金馬澎分署指出，中國海警船侵擾行為不止，不斷以灰色地帶手段騷擾台灣海域，去年至今總計侵擾金門及馬祖等外離島海域達91次。海巡署嚴正呼籲中國海警停止破壞區域和平穩定，避免引發兩岸民眾反感。

金馬澎分署表示，分署及第十二巡防區持續全天候維持高強度監偵、反應及部署能力，掌握及監控中國海警船動態，並秉持堅定執法立場周全應對，全力捍衛國家主權及確保國家安全。

金門 海巡署 中國海警船

相關新聞

大陸漁船撞我漁船！中國海警與台灣海巡對峙一夜 陸船掏2萬元言和

澎湖籍漁船「順海發2號」昨天深夜在澎湖七美西南方約46浬作業時，疑遭大陸籍船舶擦撞，船隻一度失去動力，海巡署獲報後，發現...

美規進口車輸台零關稅？鄭麗君：美方期待市場開放

台美談判是否觸及美國整車開放進口零關稅，負責談判的行政院副院長、台美經貿工作小組召集人鄭麗君今在立法院答覆民進黨立委王定宇質詢時說，美車部分除了關稅也有非關稅貿易障礙，包含涉及安全與空汙等標準，雙方需要對接制度，這都在談判範圍內，談判底定後，所有細節會向國會和社會完整說明。

馬英九「大九學堂」搭橋 譜出「漂洋過海來看你」真實劇情

前總統馬英九「大九學堂」為兩岸青年「搭橋」互訪交流已進入6年，成果豐碩。據了解，除了兩岸青年相互學習互動已看到成效，2、3年前曾有一段美麗的邂逅，女陸生以交換生名義漂洋過海到台灣看心儀的台灣男大生。

歷史上的今天／1956年貢江號兩度擊沉匪艦 凱旋基隆港

1956年8月25日，揚威閩海的貢江號軍艦上午凱旋抵達基隆港，基港一號碼頭掀起歡迎英勇將士榮歸的熱潮，貢江號先前在四姆嶼附近海面，與章江號軍艦並肩作戰擊沉和擊傷匪艦各一艘，接著在1956年8月23日凌晨在馬祖海峽與鄱江號軍艦執行另一次巡弋任務時，再度擊沉匪艦一艘，擊傷匪艇三艘，創下赫赫戰果...

文資採切割式審議 陳奇祿故居縱使留下恐剩半棟奇觀

陳奇祿故居即將定生死，台灣故鄉文史協會理事長黃智慧指出，即使陳奇祿故居幸運保住，但與陳宅同棟的另一戶若未有文資身分，將使這棟兩戶雙拼建築成只剩半棟的怪象，讓台北市容再添奇觀。

陳奇祿故居迎保命契機 媳婦「前大法官」黃虹霞搬新事證

台大附近溫州街52巷日治時期官舍近年面臨都更威脅，其中台灣史巨擘曹永和故居已遭拆。首任文建會（今文化部）主委陳奇祿故居則因家屬及文資人士持續提出新事證，在近月新啟的兩次文資現勘都敗部復活、受多數文資委員認定具文資價值，最後生死將在8月25日北市文資審議大會定奪。

