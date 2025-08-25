外籍生旅宿業6+6實習方案涉勞權爭議 監委調查

監委今天說，政府為解決台灣觀光產業人力不足問題，鬆綁觀光業及旅館業申請外國籍學生來台實習（6+6方案）時間，並核准2328名外籍生至旅館業及觀光旅館實習，但疑有未加保勞健保、護照遭雇主扣留等狀況，已申請自動調查。

監委葉大華、王幼玲、賴鼎銘透過新聞稿表示，政府為解決台灣觀光產業人力不足問題，鬆綁觀光業及旅館業申請外國籍學生來台實習（6+6方案）時間。據經濟部投審司統計，113年度共核准2328名外籍生至旅館業及觀光旅館實習，但卻出現相關勞動權益爭議。

監委舉例，外籍實習生從事每週6天、每天8小時的全職工作，每月雖有最低工資及加班費，但疑有未加保勞健保，且護照遭雇主扣留等狀況。

監委指出，勞動部去年8月開放觀光科系僑外生可以在旅宿業工作，非觀光科系僑外生則需接受80小時以上訓練以取得任職資格，且自今年1月1日起交通部觀光署放寬東南亞餐飲觀光相關科系學生來台實習，實習時間最長可達2年，更放寬納入華語或英語科系學生實習資格。

監委表示，隨著來台實習外籍生全職工作人數增加，權責機關針對6+6方案有什麼查處機制，以保障學生實習職場勞動安全；且6+6方案推動至今，政策本質與具體成效為何、是否有替代勞力之實，都有深入調查必要。

