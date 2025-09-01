璞園品牌加持！北士科「隱藏版」宜居宅，靜享繁華商圈綠境，一層一戶隱私性佳

輝達日前宣布進駐北士科，使周邊房市推案備受關注。相比發展中的重劃區，士林距園區車程約5-10分鐘，擁有成熟商圈、便利機能，十分適合家庭族群居住。璞園建築團隊於中山北路五段核心區域推出品牌30年最新力作—「璞園知山」，是專研於建築美學、團隊中最高端的築觀系列。以優質地段、卓越的設計細節，吸引自營商、科技菁英、在地換屋客群青睞。

戶戶 景觀陽台 坐擁陽明山大景。 圖／璞園建築團隊 提供

「璞園知山」基地隱身於福志路22米路寬的開闊靜巷，鄰近中山北路五段、中正路交叉口繁華商圈，生活機能成熟，同時享有市中心難得的靜謐生活氛圍。散步即達雙溪河濱公園，坐擁開闊景觀視野，在家就能眺望芝山岩、陽明山系，環境愜意宜居。

交通機能更是一大利多，捷運除現有紅線士林站以外，步行3分鐘更有捷運北環段Y27站(預計2031年完工)，屆時以環型方式串聯大直、內科、新北產業園區以及雙北都會區幾乎所有捷運路線，將推升地段價值。周邊教育資源豐富多元，鄰近美國學校、日僑學校、歐洲學校，奎山、薇閣也不遠，公立學校則有明星學區福林國小，讓住戶能夠省去每天通車接送時間，給下一代優質成長環境。

璞園知山建案雨農路口即是未來環狀線Y27預定站（志成公園上面）。 圖／璞園建築團隊 提供

「璞園知山」為台北市名宅推手璞園建築團隊承載30年經驗的代表作，將建築加入「觀者」的角度，透過細緻而不著痕跡的設計，引導人們自然地與空間、環境、景觀對話，回歸建築本質，展現「築觀」信念，讓建築是居所，是家園，也是藝術品，能夠留下餘韻悠長、令人感動的記憶。

「璞園知山」由師承英國建築大師諾曼 ‧ 福斯特、獲獎無數的新銳建築師吳聲明操刀，建築設計細節值得親眼鑑賞。加上璞園馳名業界的保固服務，包括： 10年全棟防水保固、7年建材設備保固、無毒環境規劃、28公分制音樓板專利等，確保安心居住無憂。

而「璞園知山」6樓以上一層一戶、主力坪數為59坪，具備高私密性、四面採光等優勢，全案零店面純住宅規劃，更是受到層峰客層的喜愛。另6樓為72坪庭院戶，特殊斜屋頂別屋設計，用室外庭院區隔出兩間房間，非常適合規劃為孝親房或工作室，既親密又有獨立空間，這樣的格局僅此一戶，十分難得。

璞園知山外觀線條俐落，勾勒生活的現代輪廓。 圖／璞園建築團隊 提供

目前北士科園區發展尚處初期，在地房仲預估未來北士科房價每坪可達150萬水準，士林優質生活圈也將同步受惠。「璞園知山」位於市中心精華區難以複製的限量地段，賣一戶、少一戶。特殊的建築規劃，細膩的施工品質，是近期市場低調發光地「隱藏版」宜居宅，稀有產品、舒適生活，回應現代家庭需求。