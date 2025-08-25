首屆台達國際珊瑚復育研討會舉行 全球12家頂尖保育機構參與

台達基金會副董事長郭珊珊、國立海洋生物博物館館長溫志宏、台達孕生珊瑚復育計畫總顧問戴昌鳳、台灣珊瑚礁學會理事長湯森林(由左至右) 在首屆台達國際珊瑚復育研討會致詞。 圖／台達電 提供

台達以科技投入復育珊瑚，向全球取經並搭建交流平台。首屆「台達國際珊瑚復育研討會」，今(21)日於屏東國立海洋生物博物館舉行，為期兩天的會議，邀請全球最大的自然保育組織國際自然保護聯盟(IUCN)、國際海洋生態研究權威美國Mote海洋實驗室等12家頂尖保育機構參與，來自8國14位學者，深入分享AI珊瑚調查機制、珊瑚大面積成像監測(Large-Area Imaging) 建構數位孿生等最新應用趨勢。研討會聚焦實務與技術，更首度展示台達協作型機器手臂協助耐熱珊瑚培育的最新成果，展現科技結合生態復育的創新實踐。

台達孕生珊瑚復育計畫總顧問戴昌鳳、國立海洋生物博物館館長溫志宏、台達基金會副董事長郭珊珊、台達基金會執行長張楊乾(由左至右) 交流台達協作型機器手臂協助耐熱珊瑚培育。 圖／台達電 提供

台達基金會副董事長郭珊珊表示：「自2023年以來，全球持續的海洋熱浪，已造成橫跨82個國家，共84%的珊瑚礁面臨白化衝擊。台達透過志工及自身技術投入珊瑚復育，至今已復育一萬株珊瑚，未來五年更規劃保存太平洋一半以上、約300種的珊瑚物種，以行動來應對日益嚴峻的海洋生態挑戰。我們亦積極串聯全球的保育夥伴，這次首度舉辦國際研討會，希望推動科技應用、AI技術與生物多樣性量化的交流與合作，為珊瑚保育注入更多創新動能。」

台達孕生珊瑚復育計畫總顧問、也是台灣珊瑚研究先驅戴昌鳳表示：「台達以企業及基金會的力量推動科技參與生態保育，讓台灣的研究與復育視野得以接軌國際。此次研討會兼具創新技術與實務保育工作，就是很好的國際交流平台，希望未來能促成更深層的跨國珊瑚復育合作。」

曾與台達基金會共同出席2024年生物多樣性公約會議的美國莫特海洋實驗室的Jason Spadaro博士表示，AI 可以輔助珊瑚調查，像判斷棲地珊瑚覆蓋率、是否適合移植珊瑚等。加州大學聖地牙哥分校Stuart Sandin博士指出，應用大面積成像技術(Large-Area Imaging)，蒐集珊瑚大量影像，建置3D模型後，有助科學家在數位孿生的環境中，研究珊瑚生態變化，為保育及復育提供依據。IUCN首席科學家Thomas Brooks則以減少物種的滅絕風險為主題和專家交流。

國際學者關注台達如何用科技協助耐熱珊瑚培育，突破人力限制。 圖／台達電 提供

研討會理論與實務並重。目前，由台達與海生館所合作培育的耐熱珊瑚，最高溫在攝氏37度，仍可維持50%的光合作用效率，為了尋找更多珊瑚的耐熱基因，現在又引入台達研發的協作型機器手臂，可以24小時工作，突破傳統人工操作的極限，以跳缸增溫的方式作實驗，加速尋找不同耐熱珊瑚種類的研究進程，提升珊瑚復育效率與品質。會中也播映8K紀錄片《種珊瑚的人》，藉由影像和全球海洋保育專家分享，台達運用自身科技投入珊瑚復育的故事。

「台達國際珊瑚復育研討會」由台達基金會和台灣珊瑚礁學會攜手舉辦，吸引眾多國際知名保育機構親臨參與。還包括澳大利亞海洋科學研究所(AIMS)、澳大利亞詹姆士庫克大學(JCU)、美國加州大學聖地牙哥分校海洋研究所(UCSD-SIO)、新加坡國立大學熱帶海洋科學院(TMSI)、印尼珊瑚大三角中心(CTC)、日本自然保護協會(NACS-J)、日本珊瑚保護協會(Sea Growth)等組織。和台灣海生館、海科館以及民間保育團體的專家與工作者，交流第一手的珊瑚復育經驗。

商品推薦