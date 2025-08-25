快訊

轟行政院普發現金加薪反覆「有夠白痴」 王浩宇：綠支持者都難幫辯護

2日籍網紅西門町舉五星旗稱「台灣是中國的」 移民署出手了

蘋果發表會別對AirPods Max 2抱期待 內行人曝「它處在尷尬的階段」

文化部「大航海計畫」國片補助新增國際旗艦組

中央社／ 台北25日電

文化部今年啟動「大航海計畫」，114年度「國產電影長片輔導金」9月起開放第2梯次徵件，也新增「國際旗艦組」，鼓勵可跨域或發展為IP的企劃投入，最高補助新台幣1億元。

文化部長李遠今天透過新聞稿表示，台灣擁有最開放、自由的創作環境，以及充沛的電影創作能量，為能補足政府、民間資源有限的情況，近年台灣電影積極尋求跨國合作，如今年入選坎城影展國際影評人週單元的「左撇子女孩」，即為台灣與美、英、法等國合作。

李遠指出，跨國合資、合製為台灣電影開展出一條走上國際的道路，在此基礎上，文化部經過審慎評估及業界諮詢後推出「大航海計畫」，希望透過引進國際資金及人才，不僅分散市場風險，提高作品國際關注度，並透過跨國合作培養台灣人才及技術經驗，進而促成更多更具商業競爭與藝術價值的台灣電影。

文化部啟動「大航海計畫」，先由文策院於今年上半年推出「台灣故事開發國際合作計畫」，以最高補助新台幣600萬元，帶動更多故事題材孵化開發。接續在影視局的長片輔導金增加「國際旗艦組」，補助金額最高為新台幣1億元。

「國際旗艦組」製作題材不限，文化部表示，並不侷限一定須為跨國合製案，將優先支持具有國際市場潛力、可跨域延伸或可發展為影視IP的原創作品，也鼓勵國內製作公司推出更市場性的作品，創造更多跨域可能性，預計3年內可補助10部左右的國際旗艦組。

同時，為鼓勵旗艦電影應用創新技術表現影像故事，並運用多方宣傳策略拓展海內外知名度與國際市場，獲補助者後續再申請行銷推廣或視覺特效補助，補助額度將提高1.5倍。此外，文化部強調，「國際旗艦組」補助並不會影響長片輔導金其他組別的補助規模。

114年度國產電影長片輔導金第2梯次申請期間自9月1日至9月30日下午5時30分止。申請條件部分，國際旗艦組電影案製作成本應達新台幣1億以上，具執導或製作2部以上長片經驗的我國導演或製片，且其中1部國內票房達3000萬或導演曾獲國內外重要影展入圍或獲獎。

電影 台幣 文化部

延伸閱讀

文化部完成115年度預算編列 李遠盼以文化團結台灣

饒舌歌手大支補助惹議 李遠：完全沒有政治干預

「大木作技術」保存者許漢珍辭世 文化部頒贈總統褒揚令

邱泰源位置不保？基層醫師公會二度聲援 傳新部長由「這人」接任

相關新聞

馬英九「大九學堂」搭橋 譜出「漂洋過海來看你」真實劇情

前總統馬英九「大九學堂」為兩岸青年「搭橋」互訪交流已進入6年，成果豐碩。據了解，除了兩岸青年相互學習互動已看到成效，2、3年前曾有一段美麗的邂逅，女陸生以交換生名義漂洋過海到台灣看心儀的台灣男大生。

歷史上的今天／1956年貢江號兩度擊沉匪艦 凱旋基隆港

1956年8月25日，揚威閩海的貢江號軍艦上午凱旋抵達基隆港，基港一號碼頭掀起歡迎英勇將士榮歸的熱潮，貢江號先前在四姆嶼附近海面，與章江號軍艦並肩作戰擊沉和擊傷匪艦各一艘，接著在1956年8月23日凌晨在馬祖海峽與鄱江號軍艦執行另一次巡弋任務時，再度擊沉匪艦一艘，擊傷匪艇三艘，創下赫赫戰果...

文資採切割式審議 陳奇祿故居縱使留下恐剩半棟奇觀

陳奇祿故居即將定生死，台灣故鄉文史協會理事長黃智慧指出，即使陳奇祿故居幸運保住，但與陳宅同棟的另一戶若未有文資身分，將使這棟兩戶雙拼建築成只剩半棟的怪象，讓台北市容再添奇觀。

陳奇祿故居迎保命契機 媳婦「前大法官」黃虹霞搬新事證

台大附近溫州街52巷日治時期官舍近年面臨都更威脅，其中台灣史巨擘曹永和故居已遭拆。首任文建會（今文化部）主委陳奇祿故居則因家屬及文資人士持續提出新事證，在近月新啟的兩次文資現勘都敗部復活、受多數文資委員認定具文資價值，最後生死將在8月25日北市文資審議大會定奪。

聯合報一周大事8/17~8/23

23日：823罷免與重啟核三公投結果出爐，7名立委罷免案均不通過；公投部分，同意票逾430萬票，大幅領先不同意票，但未過公投門檻。

賴總統台南視察 爬梯子送飲料 網友酸作秀

7月丹娜絲颱風重創台南、嘉義縣上萬戶房屋，賴清德總統昨返台南投票後前往災區視察，探視將軍區低收弱勢戶房舍修繕狀況時，登梯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。