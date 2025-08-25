文化部「大航海計畫」國片補助新增國際旗艦組

文化部今年啟動「大航海計畫」，114年度「國產電影長片輔導金」9月起開放第2梯次徵件，也新增「國際旗艦組」，鼓勵可跨域或發展為IP的企劃投入，最高補助新台幣1億元。

文化部長李遠今天透過新聞稿表示，台灣擁有最開放、自由的創作環境，以及充沛的電影創作能量，為能補足政府、民間資源有限的情況，近年台灣電影積極尋求跨國合作，如今年入選坎城影展國際影評人週單元的「左撇子女孩」，即為台灣與美、英、法等國合作。

李遠指出，跨國合資、合製為台灣電影開展出一條走上國際的道路，在此基礎上，文化部經過審慎評估及業界諮詢後推出「大航海計畫」，希望透過引進國際資金及人才，不僅分散市場風險，提高作品國際關注度，並透過跨國合作培養台灣人才及技術經驗，進而促成更多更具商業競爭與藝術價值的台灣電影。

文化部啟動「大航海計畫」，先由文策院於今年上半年推出「台灣故事開發國際合作計畫」，以最高補助新台幣600萬元，帶動更多故事題材孵化開發。接續在影視局的長片輔導金增加「國際旗艦組」，補助金額最高為新台幣1億元。

「國際旗艦組」製作題材不限，文化部表示，並不侷限一定須為跨國合製案，將優先支持具有國際市場潛力、可跨域延伸或可發展為影視IP的原創作品，也鼓勵國內製作公司推出更市場性的作品，創造更多跨域可能性，預計3年內可補助10部左右的國際旗艦組。

同時，為鼓勵旗艦電影應用創新技術表現影像故事，並運用多方宣傳策略拓展海內外知名度與國際市場，獲補助者後續再申請行銷推廣或視覺特效補助，補助額度將提高1.5倍。此外，文化部強調，「國際旗艦組」補助並不會影響長片輔導金其他組別的補助規模。

114年度國產電影長片輔導金第2梯次申請期間自9月1日至9月30日下午5時30分止。申請條件部分，國際旗艦組電影案製作成本應達新台幣1億以上，具執導或製作2部以上長片經驗的我國導演或製片，且其中1部國內票房達3000萬或導演曾獲國內外重要影展入圍或獲獎。

