馬英九「大九學堂」搭橋 譜出「漂洋過海來看你」真實劇情
前總統馬英九「大九學堂」為兩岸青年「搭橋」互訪交流已進入6年，成果豐碩。據了解，除了兩岸青年相互學習互動已看到成效，2、3年前曾有一段美麗的邂逅，女陸生以交換生名義漂洋過海到台灣看心儀的台灣男大生。
馬英九基金會去年邀請大陸40名師生訪台交流，成員中有奧運金牌運動明星馬龍、楊倩、清華大學「神仙姐姐」彭弋航等人，訪問期間掀起熱議。但也因為一名陸生受訪時說「中國台北」遭到抗議及綠營的攻擊。
多次參與並與兩岸青年朝夕相處的人士表示，外界帶了過度的政治顏色，其實兩岸青年交流是「好感取代肅殺感」。大約2、3年前就有一對「因陌生而相知，因了解而分離」的故事。
女主是大陸的女大生，男主是台灣男大生，兩人互有好感，訪問結束，男主飛到大陸，兩人約在第三地見面，之後，女主以交換生名義飛到台灣看男主。
兩人雖然沒有繼續走下去，但這段真人版的「漂洋過海來看你」在兩岸青年交流圈傳為佳話。
馬英九曾多次表示，兩岸青年學生交流可以增加彼此認識與了解，兩岸敵對是不爭的事實，但如果青年、民間、文化多方面的交流，互信疊加互信，對降低兩岸緊張關係是有幫助。
