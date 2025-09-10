業界首家！永豐 iWish創新應用 GAI ，直覺對話讓臨櫃存提轉匯變得更快速

在生成式AI（GAI）掀起產業變革浪潮之際，永豐銀行再度搶下創新頭香，正式推出業界首創的「iWish智慧服務」。從此，辦理存款、提款、轉帳、匯款等常見交易，不需手動填單、不用登打，透過語音、文字、圖片對話，就能在分行完成所有手續，大幅簡化流程，打造金融業「直覺式操作」的新體驗。

左起_永豐銀行資訊、數位及作業督導 張升寶、永豐金控數位科技長 張天豪、永豐銀行綜合企劃處處長 王筱嵐 圖／永豐銀行

永豐iＷish團隊 圖／永豐銀行

永豐銀行繼2023年推出「Orbit.AI投資水晶球」，協助用戶掌握五大市場與兩大幣別走勢；以及結合GPT技術的內部聊天機器人「永豐雲Chat！」支援文案、程式與翻譯等業務支援後，今年再度深化AI應用——將GAI導入臨櫃流程，推出更貼近用戶習慣、也最接地氣的創新服務「iWish」。

免填單！對話、語音、截圖都能成為交易指令

永豐銀行指出，過往客戶走進實體銀行臨櫃交易，大多是不習慣使用網路的族群，或是在網路上沒辦法完成大額或較複雜的交易。而臨櫃服務往往要填制式表格，對於不常使用的人，難免會有一些門檻，填單錯誤、重寫、流程冗長更是常見痛點，永豐銀行iWish的出現，可以徹底翻轉這種體驗。

舉例來說，現在大家很愛團購，若要辦理團購匯款，只需將LINE對話中的帳號資訊截圖上傳，系統便能自動辨識並預填資料，客戶僅需確認後，系統會產生一組交易條碼，只要將條碼提供櫃檯人員掃描，交易即完成。民眾也可用語音輸入，如：「我要把A帳戶的3千元匯到B帳戶，備註寫團購T恤」，系統即能理解並自動將資訊帶入對應欄位，免去手寫的繁瑣程序。

永豐iWish以「智讀」、「智說」、「智寫」人性化操作，讓金融交易更方便快速 圖／永豐銀行

從抽號碼牌到完成交易，直覺化流程更友善

目前iWish流程如下：客戶到分行抽號碼牌，等候期間由接待大使引導，於手機啟動 iWish，輸入語音指令、文字或上傳圖片，完成交易需求預填。接著，系統會產生專屬條碼，臨櫃交給櫃員掃碼並複查，即可立即完成交易。

這項流程讓櫃員省去手動登打，客戶也不需再填寫繁複的表格。無論是長輩族群、科技小白，都能用自己最熟悉的方式完成交易，大幅提升臨櫃友善度。 iWish讓金融服務不再生硬，拉近與客戶的距離。有體驗者表示：「以前填單子都很緊張，怕寫錯，現在只要講一句話，或拍張照，就能搞定，真的省心又放心。」

iWish引導客戶一步步預填表單，用自己最熟悉的方式完成交易。 圖／永豐銀行

多元場景測試，確保 iWish服務穩定與安全

iWish智能服務雖然便利、簡單，但仍以最高標準力守資產安全性。儘管表單由AI生成，但整個交易流程最終仍需櫃員複核，確保指令正確、資訊無誤，降低風險。

為確保服務穩定與安全，永豐銀行在上線前歷時半年測試，涵蓋多種應用場景，包括不同口音、口語表達、圖片辨識等，並邀請全行數百位同仁參與測試，無論是資深金融從業人員還是初次操作的消費者，都能快速上手、正確完成交易。

永豐銀行表示，金融交易本就關乎資產安全，因此iWish在導入GAI同時，也同步採用微軟企業級資安技術，全程加密處理，確保資訊不外洩、服務不中斷。

iWish的誕生，不只是科技導入的一小步，更是讓金融回歸人性化的一大步。透過直覺式指令、簡單的互動操作方式，降低學習門檻，重建銀行與客戶之間的親近感。

iWish的智慧來自於訓練與學習

「越用越聰明」的特性需要使用者參與激發

iWish是一款全新上市的智能服務，專為提升臨櫃交易體驗而設計。無論是存款、提款、轉帳、匯款，都致力於提供更快速、準確的服務。AI模型的成長需要訓練，iWish在初期也需要客戶的參與來變得更聰明，透過接觸到更多元的使用情境，進一步完善服務，讓每一次互動都更懂客戶的需求。