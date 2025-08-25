加州民眾童玩節同歡 指世界需要台灣支持國際參與

快訊

中央社／ 舊金山24日專電

北加州這個週末舉辦國際童玩節舊金山灣區台僑現場發起UN forTAIWAN連署活動，爭取主流民眾對台灣國際參與的支持。民眾錢德（Chander）與家人一同響應連署後直呼：「台灣人熱情友善，世界需要台灣。」

由北加州台灣文化體育協會主辦的國際童玩節，23日在矽谷大城古柏迪諾（Cupertino）登場，邀請14個國家參展，攤位超過130個，呈現舊金山灣區多元族裔樣貌。

舊金山灣區僑界現場發起UN for TAIWAN連署活動，駐舊金山辦事處副處長朱永昌、金山灣區僑教中心主任莊雅淑帶領下，台僑手舉國旗，及印有台灣、和象徵與各國一起拚的Chip in with Taiwan標語繞行會場，爭取國際友人對台灣參與聯合國的支持。

Chip in with Taiwan的標語也象徵台灣在半導體產業的成就，是值得信賴的夥伴。

根據主辦單位估計，今年國際童玩節參與人數突破2萬人。金山灣區僑教中心發布新聞稿指出，來自不同族裔的民眾在連署橫幅上簽名，展現對台灣國際參與的支持。

當地民眾錢德和家人一同簽名後說：「台灣人熱情友善，世界需要台灣。」

藉著一年一度盛會，駐舊金山觀光組、教育組也聯合推廣台灣的觀光和華語文學習。另一名民眾葛倫（Glenn）表示，希望有機會親自到台灣旅遊，特別想喝珍珠奶茶。

駐舊金山辦事處副處長朱永昌、多位僑務委員在現場共同呼籲國際社會正視台灣人民的民主訴求，支持台灣參與聯合國，讓台灣在國際組織發揮貢獻和作用。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，很高興看見不同族裔的國際友人連署支持台灣參與國際組織，透過這項活動也讓更多人理解台灣參與國際組織的重要性。

