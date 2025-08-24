快訊

10縣市有感！東部外海20:55發生規模4.8地震 花蓮人無感反被手機警報嚇到

盧世祥寫「純情的台灣人」 看見真誠深情台美人

中央社／ 台北24日電

資深媒體工作者盧世祥今天舉行「純情的台灣人台美人」新書發表會，他說，一整代在美國為台灣奮鬥的台灣人，展現台灣人的純情，他期盼更多人知道他們的故事及台灣人的歷史。

盧世祥表示，他在「台美人」身上感受到台灣人的「純情」，犧牲、奉獻、不求回報，跨洋愛鄉、默默付出，「這樣的純情不是天真，而是真誠、深情，充分展現台灣人美好的國民性」。

發表會在獨立書店「左轉有書」舉行，吳三連台灣史料基金會董事長吳樹民、陳文成基金會董事長楊黃美幸以及不少「台美人」出席，前駐美國大使高碩泰透過影音畫面向盧世祥祝賀，場面溫馨感人。

盧世祥提到自己1980年代剛到美國讀書，當時台灣剛與美國斷交，又發生「美麗島事件」，社會氣氛十分壓抑，在美國的台灣人想知道台灣的事可說非常困難，盧世祥無意間認識「台灣之音」的關鍵人物蕭廣志，為關心台灣事的台美人傳遞訊息。

「想知道台灣發生什麼事的台美人，可以透過打電話的方式，一次聽到3分鐘的語音，有時時間會稍長。」盧世祥對這樣克難的方式感到不可思議，同時也感受到台灣人即使在無所不在的黨國機器監控下，也要找到突破方法的堅強意志。

盧世祥也提到最令「台美人」感到痛苦的「黑名單」，如前輩畫家廖繼春之子、芝加哥大學教授廖述宗，因被列入「黑名單」的緣故，連父親過世也不能回來台灣奔喪，每次談及此事便淚流滿面；慈濟大學第3任校長方菊雄同樣因為「黑名單」而不得回台，後來母親前去美國探視，方菊雄才得知父親過世的消息，而這次難得的相會，母親才第一次與媳婦、孫兒見面。

盧世祥在書中描寫「台美人」在異國打拚、面臨黨國時代、資訊匱乏的特殊時空，為了愛台灣必須付出被監控、恐嚇、列入黑名單的代價，卻仍不計一切為家鄉民主出錢出力，甚至靠著自身的力量向美國國會遊說，為台灣爭取權益。

盧世祥除了在書中深刻報導在美卓有成就的「台美人」，也描繪返鄉報效台灣的「台美人」，以及慷慨為台灣出手、協助台灣突破困境的外國盟友。

盧世祥表示，他曾在美國讀書、工作、生活過，看到「台美人」為台灣付出的一切，「人在美利堅，心在美麗島」，內心深受感動，他覺得自己有責任把這一切寫出來。

台美 美國 台灣人

延伸閱讀

嗆記者遭炎上 黃國昌今稱「誤會」：是嗆記者所引述的網友

美國加徵25%關稅壓力大…印度考慮減稅 專家：有助提振需求

小包裹新收費標準依對等關稅 歐郵政抱怨：準備時間過短

美國政府入股英特爾 專家：不會對台積電構成威脅

相關新聞

聯合報一周大事8/17~8/23

23日：823罷免與重啟核三公投結果出爐，7名立委罷免案均不通過；公投部分，同意票逾430萬票，大幅領先不同意票，但未過公投門檻。

賴總統台南視察 爬梯子送飲料 網友酸作秀

7月丹娜絲颱風重創台南、嘉義縣上萬戶房屋，賴清德總統昨返台南投票後前往災區視察，探視將軍區低收弱勢戶房舍修繕狀況時，登梯...

歷史上的今天／1955年漁會改進辦法頒布 首辦代表大會

1955年8月24日，根據台灣省新制訂的「各級漁會改進辦法」重新改選的各級漁會代表們，上午9時在台北市中山堂光復廳舉行首次改選後「台灣省漁會第三屆第一次代表大會」，總統與副總統都頒發訓詞，股切訓勉。

賴清德總統到災區視察 特地爬樓梯向屋頂修繕工班握手致意

總統賴清德今天回台南投完核三重啟公投票後，前往這次風災重創到現在還沒復原的七股、將軍災區視察重建，在探視低收弱勢戶房舍修...

風災吹出漏洞 彭啓明：大型光電場將總體檢

丹娜絲風災吹出雲嘉南地區光電板亂象，環境部長彭啓明昨受訪時坦言，從這次看出日常維運管理、災害應變等4大漏洞，將依4大方向...

數發部新構想推媒體分潤平台 三方向協助開拓新財源

數位發展部次長林宜敬昨（6）日表示，正規劃推動「台灣優質媒體共同分潤平台」機制，透過聯合訂閱制、點閱導向分潤、與Meta...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。