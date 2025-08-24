盧世祥寫「純情的台灣人」 看見真誠深情台美人
資深媒體工作者盧世祥今天舉行「純情的台灣人─台美人」新書發表會，他說，一整代在美國為台灣奮鬥的台灣人，展現台灣人的純情，他期盼更多人知道他們的故事及台灣人的歷史。
盧世祥表示，他在「台美人」身上感受到台灣人的「純情」，犧牲、奉獻、不求回報，跨洋愛鄉、默默付出，「這樣的純情不是天真，而是真誠、深情，充分展現台灣人美好的國民性」。
發表會在獨立書店「左轉有書」舉行，吳三連台灣史料基金會董事長吳樹民、陳文成基金會董事長楊黃美幸以及不少「台美人」出席，前駐美國大使高碩泰透過影音畫面向盧世祥祝賀，場面溫馨感人。
盧世祥提到自己1980年代剛到美國讀書，當時台灣剛與美國斷交，又發生「美麗島事件」，社會氣氛十分壓抑，在美國的台灣人想知道台灣的事可說非常困難，盧世祥無意間認識「台灣之音」的關鍵人物蕭廣志，為關心台灣事的台美人傳遞訊息。
「想知道台灣發生什麼事的台美人，可以透過打電話的方式，一次聽到3分鐘的語音，有時時間會稍長。」盧世祥對這樣克難的方式感到不可思議，同時也感受到台灣人即使在無所不在的黨國機器監控下，也要找到突破方法的堅強意志。
盧世祥也提到最令「台美人」感到痛苦的「黑名單」，如前輩畫家廖繼春之子、芝加哥大學教授廖述宗，因被列入「黑名單」的緣故，連父親過世也不能回來台灣奔喪，每次談及此事便淚流滿面；慈濟大學第3任校長方菊雄同樣因為「黑名單」而不得回台，後來母親前去美國探視，方菊雄才得知父親過世的消息，而這次難得的相會，母親才第一次與媳婦、孫兒見面。
盧世祥在書中描寫「台美人」在異國打拚、面臨黨國時代、資訊匱乏的特殊時空，為了愛台灣必須付出被監控、恐嚇、列入黑名單的代價，卻仍不計一切為家鄉民主出錢出力，甚至靠著自身的力量向美國國會遊說，為台灣爭取權益。
盧世祥除了在書中深刻報導在美卓有成就的「台美人」，也描繪返鄉報效台灣的「台美人」，以及慷慨為台灣出手、協助台灣突破困境的外國盟友。
盧世祥表示，他曾在美國讀書、工作、生活過，看到「台美人」為台灣付出的一切，「人在美利堅，心在美麗島」，內心深受感動，他覺得自己有責任把這一切寫出來。
