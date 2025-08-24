聯合報一周大事8/17~8/23

1955年8月24日，根據台灣省新制訂的「各級漁會改進辦法」重新改選的各級漁會代表們，上午9時在台北市中山堂光復廳舉行首次改選後「台灣省漁會第三屆第一次代表大會」，總統與副總統都頒發訓詞，股切訓勉。

2025-08-24 00:00