聯合報一周大事8/17~8/23

國內
21日：行政院會通過115年度總預算案，歲入2兆8623億元，歲出3兆350億元，其中國防預算達9495億元，創史上新高。
22日：府院啟動內閣與國安團隊人事調整，總統府副秘書長張惇涵將轉任行政院秘書長，經濟部長郭智輝請辭，由政院秘書長龔明鑫接任，數發部長黃彥男也請辭，將歸建中央研究院。
23日：823罷免與重啟核三公投結果出爐，7名立委罷免案均不通過；公投部分，同意票逾430萬票，大幅領先不同意票，但未過公投門檻。
國外
18日：英特爾與日本軟體銀行共同宣布，軟銀將斥資20億美元（約台幣600億元）投資英特爾普通股，取得約2%的股權，躍第5大股東。
18日：美國總統川普在白宮會晤烏克蘭總統澤倫斯基。川普會後說，將安排俄羅斯總統普亭與澤倫斯基會面。
22日：美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示，儘管通膨的疑慮仍在，但勞動市場的風險已上升，基本前景及風險平衡的變化，可能使Fed調整政策立場。
