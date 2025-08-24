賴總統台南視察 爬梯子送飲料 網友酸作秀

7月丹娜絲颱風重創台南、嘉義縣上萬戶房屋，賴清德總統昨返台南投票後前往災區視察，探視將軍區低收弱勢戶房舍修繕狀況時，登梯致贈運動飲料給支援修繕屋頂的工班，隨扈及立委郭國文、陳亭妃等人趕緊伸手從後方戒護，避免危險。賴總統此舉則遭網友酸「作秀太明顯」，「早知如此，何必當初」。

賴清德7月11日到七股勘災，有受災戶反映不敢爬上屋頂蓋帆布，但賴清德輕拍著對方手臂說「沒啦，我們要自己爬啦」，隨後災區傳出長輩為修屋頂而墜落身亡，引發輿論猛批。

賴清德昨走訪七股、將軍區復健情況，他提及中央已編列600億元特別預算做災區復建，未來還會持續回來看重建進度。

七股鹽埕里長謝勝江當面陳情說，這次災情會這麼嚴重，是因七股潟湖淤積，政府一定要趕快整治才能解決，否則大雨還是災情慘重；謝說，賴總統雖沒正面回應，但表示會交代市府處理。

賴清德在將軍災區遇到維修屋頂的工班，爬上梯子和屋頂修繕工班握手致意、遞運動飲料，表示慰勞。

由於賴總統隻身爬梯子，站後方的隨扈人員，以及立委郭國文、林俊憲、陳亭妃、賴惠員都伸手扶住、保護背部，避免危險。

針對爬梯子，郭國文稱讚是賴總統「展現真性情」。但網友酸賴總統爬梯沒戴安全帽、綁安全帶，是不好的勞安示範。也有網友說，先前賴要長輩自己爬上屋頂修蓋帆布，現在自己爬梯卻要眾人撐，作秀味道濃。也有人酸「關心要發自內心，刻意營造擺拍反而弄巧成拙，百姓會反胃」。

國民黨市議員蔡育輝則說，總統只爬三、四階太低，根本不能跟當初他要災區老人家爬上屋頂自行修繕相提並論，「錯失第2次挽回民心的機會」，不過還是要肯定賴終於改變作法了。

