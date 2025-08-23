賴清德總統到災區視察 特地爬樓梯向屋頂修繕工班握手致意

總統賴清德今天回台南投完核三重啟公投票後，前往這次風災重創到現在還沒復原的七股、將軍災區視察重建，在探視低收弱勢戶房舍修繕狀況時，還特地爬上樓梯接近屋頂視察、展現親民態度。

因先前傳出在受災戶老人拜託政府幫忙修屋頂、蓋帆布時，賴總統請受災戶自己爬上屋頂、後來接連傳出有人因而墜地身亡，引發藍營人士強烈批評，這次賴總統特別爬上樓梯致意，又引發議論。

賴總統表示，為了災區復原及重建工程，中央已編列新台幣600億元特別預算，會真正用在災民上，而且他「以後還會再回來」。

賴清德總統上午在台南安平國中投票後前往七股、將軍區視察災後重建，在將軍災區遇到維修屋頂的工班、還特別爬上樓梯和屋頂修繕工班握手致意，向大家說辛苦了。

賴總統說，他未來還會持續回到台南及其他縣市看重建進度，中央編列600億元特別預算，希望預算執行真正用在災民及重建工程上，讓基礎建設更具韌性，因應以後可能會再遇到的災情。

賴總統表示，丹娜絲120年來首個南向北在嘉義轉進來的颱風，嘉南平原首當其衝受傷慘重，又有3個西南氣流及颱風楊柳接著帶來龐大雨量，也造成中部與嘉南、高雄非常大影響。他因掛念重建情況，利用投公投票之便到將軍、七股看看重建進度。

賴總統說，中央設立前進指揮所、各部會、台南市府團隊發揮功能，站在第一線合作解決，民間力量也進來，很多事情安排妥當，也有相當進度，他對未來重建、民宅修復深具信心。 賴清德總統到災區視察，特地爬樓梯與屋頂修繕工班握手致意。圖／取自總統府發言人郭雅慧臉書

