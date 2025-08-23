快訊

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
賴清德總統到災區視察，特地爬樓梯與屋頂修繕工班握手致意。圖／取自總統府發言人郭雅慧臉書
賴清德總統到災區視察，特地爬樓梯與屋頂修繕工班握手致意。圖／取自總統府發言人郭雅慧臉書

總統賴清德今天回台南投完核三重啟公投票後，前往這次風災重創到現在還沒復原的七股、將軍災區視察重建，在探視低收弱勢戶房舍修繕狀況時，還特地爬上樓梯接近屋頂視察、展現親民態度。

因先前傳出在受災戶老人拜託政府幫忙修屋頂、蓋帆布時，賴總統請受災戶自己爬上屋頂、後來接連傳出有人因而墜地身亡，引發藍營人士強烈批評，這次賴總統特別爬上樓梯致意，又引發議論。

賴總統表示，為了災區復原及重建工程，中央已編列新台幣600億元特別預算，會真正用在災民上，而且他「以後還會再回來」。

賴清德總統上午在台南安平國中投票後前往七股、將軍區視察災後重建，在將軍災區遇到維修屋頂的工班、還特別爬上樓梯和屋頂修繕工班握手致意，向大家說辛苦了。

賴總統說，他未來還會持續回到台南及其他縣市看重建進度，中央編列600億元特別預算，希望預算執行真正用在災民及重建工程上，讓基礎建設更具韌性，因應以後可能會再遇到的災情。

賴總統表示，丹娜絲120年來首個南向北在嘉義轉進來的颱風，嘉南平原首當其衝受傷慘重，又有3個西南氣流及颱風楊柳接著帶來龐大雨量，也造成中部與嘉南、高雄非常大影響。他因掛念重建情況，利用投公投票之便到將軍、七股看看重建進度。

賴總統說，中央設立前進指揮所、各部會、台南市府團隊發揮功能，站在第一線合作解決，民間力量也進來，很多事情安排妥當，也有相當進度，他對未來重建、民宅修復深具信心。

賴清德總統到災區視察，特地爬樓梯與屋頂修繕工班握手致意。圖／取自總統府發言人郭雅慧臉書
賴清德總統到災區視察，特地爬樓梯與屋頂修繕工班握手致意。圖／取自總統府發言人郭雅慧臉書

台南 投票 賴清德

相關新聞

賴清德總統到災區視察 特地爬樓梯向屋頂修繕工班握手致意

總統賴清德今天回台南投完核三重啟公投票後，前往這次風災重創到現在還沒復原的七股、將軍災區視察重建，在探視低收弱勢戶房舍修...

黃國昌秀腹肌引風波 鄉親挺蔡易餘：小英認證靈活胖子

民眾黨主席黃國昌立委日前在水上樂園活動，大方脫上衣，曬出六塊腹肌，引發網路熱議。此舉引來「小草」將照片與蔡易餘立委對比，...

全台最大虛擬幣商爆雷 涉勾詐團洗錢逾23億 圖解做案全流程

國內最大加密貨幣商「幣想科技」，涉與詐團勾結，藉由全台45間門市，利用虛擬貨幣協助詐團洗錢，短短1年多有逾千人受害，詐騙金額超過12.7億元，洗錢金流更突破23億元，士林地檢署22日依加重詐欺、洗錢、組織等罪起訴14人，並對天道盟背景的主謀施啟仁求處25年重刑。

歷史上的今天／1956年港台合作新片「鼎食之家」開鏡

1956年8月23日，由青年反共救國團協助，中央電影公司攝製的青年教育問題，港台合作新片「鼎食之家」──即「黛綠年華」，下午在台中市中影製片廠開鏡。青年反共救國團副主任胡軌、組長包遵彭以及港台影業人士張善琨、吳強、劉元等數十人均自台北趕往台中參加。演員王元龍、陳燕燕、王豪、鍾情、張意明、藍天虹、黃宗迅、梅冬尼、魏平澳等也在上午趕到台中。 開鏡典禮簡單隆重，於下午3時30分在鞭砲聲中開始，本劇主題針對當前少年犯罪的教育問題，給予啟發性的指正，經王方曙改編為電影劇本，不重視犯罪行為之誇張，而注重犯罪少年的自覺性心理轉變及青年的時代使命，對國家的青年教育有所貢獻。

風災吹出漏洞 彭啓明：大型光電場將總體檢

丹娜絲風災吹出雲嘉南地區光電板亂象，環境部長彭啓明昨受訪時坦言，從這次看出日常維運管理、災害應變等4大漏洞，將依4大方向...

宗教團體表揚大會 劉世芳盼投入防災士訓練

內政部今日上午在屏東縣藝術館舉辦「114年宗教團體表揚大會」，今年共183家宗教團體獲獎，內政部長劉世芳也到場，肯定宗教...

