風災吹出漏洞 彭啓明：大型光電場將總體檢

丹娜絲風災吹出雲嘉南地區光電板亂象，環境部長彭啓明昨受訪時坦言，從這次看出日常維運管理、災害應變等4大漏洞，將依4大方向對台灣大型光電案場進行總體檢。

彭啓明表示，因風災堆置滯洪池旁的光電板，有7成已經進入處理程序，剩下不到3成屬於元昱公司的光電板仍未完成清除，環境部也已經對元昱公司累計開罰900萬元。

彭啓明說，這次風災造成2800噸光電廢棄物，環境部許可處理量能為1個月2900噸，基本上量能沒問題，且光電板回率可達92%到99%，至今未能完成主因是該家業者在意處理費用，「非常小氣、計較」，甚至都不付款，才導致進度延宕，環境部已要求提出清理計畫書。

彭啓明也坦言，從這家公司不積極負責的態度，就可看出光電板法令管理不周。他日前在行政院提出光電有四大漏洞，包括日常營運管理缺失、遭遇風災時計算是否符合強風及強雨標準、災害應變計畫、災害後清除計畫，接下來將就這4個方向，對台灣100多家大型案場總體檢。

環境權保障基金會副執行長許博任認為，除了要求經濟部總體檢外，大型光電案場也應比照工業區、科學園區，從國土規畫、環評到設計規範，都須有明確程序與標準，包括建立包括隔離帶、地表保護等更具體的設計規範。

他也提到，回收光電板要繳交1筆類似押金性質的模組回收費，建議試算可加入災損經費，或在商業保險裡預留災損費用。此外，聽聞這次災損影響保險公司往後承保光電場的意願，經濟部也應協助光電業者。

商品推薦