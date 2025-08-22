宗教團體表揚大會 劉世芳盼投入防災士訓練

快訊

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
內政部舉辦「114年宗教團體表揚大會」，內政部長劉世芳（左）頒獎給屏東市南海寺起群法師。記者潘奕言／攝影
內政部舉辦「114年宗教團體表揚大會」，內政部長劉世芳（左）頒獎給屏東市南海寺起群法師。記者潘奕言／攝影

內政部今日上午在屏東縣藝術館舉辦「114年宗教團體表揚大會」，今年共183家宗教團體獲獎，內政部長劉世芳也到場，肯定宗教團體長期在台灣社會耕耘、無私奉獻。她表示，現在內政部正在推廣防災士訓練，也希望宗教團體運用影響力投入。

今年活動表揚183家績優宗教團體，其中包括宗教公益獎166家、宗教公益深耕獎17家。劉世芳也到場，肯定其長期以來無私奉獻、默默耕耘，積極發揮信仰教化力量，為穩定社會、傳遞正能量貢獻良多。

劉世芳說，內政部1976年起每年公開表揚在公益慈善領域表現卓越的宗教團體，連續49屆從未中斷。宗教團體在各層面持續發揮信仰的正向力量，為台灣社會注入希望與溫暖。像今年丹娜絲颱風、0728、0802水災南部受創嚴重，宗教團體都投入救援。

她說，內政部現正在推廣防災士訓練，希望更多人學會CPR等救援技能，可以在第一時間搶救人命，目前包括慈濟、長老教會、芥菜種基金會等，都有協助消防單位推廣。台灣目前已有5萬8000多人有防災士資格，希望更多宗教團體能發揮影響力一起投入。

屏東市南海寺這次也獲獎，屏東縣長周春米表示，南海寺多年來屢獲內政部表揚，其照顧社區鄉親健康、關懷長輩與弱勢，推動志工服務，為屏東宗教團體的典範。另外7、8月颱風豪雨肆虐台灣南部，車城福安宮捐贈1300萬元助南部重建，屏東縣獲得200萬，幫受難鄉親度過難關。

內政部舉辦「114年宗教團體表揚大會」，內政部長劉世芳（左）頒獎給屏東市南海寺起群法師（中）。記者潘奕言／攝影
內政部舉辦「114年宗教團體表揚大會」，內政部長劉世芳（左）頒獎給屏東市南海寺起群法師（中）。記者潘奕言／攝影

