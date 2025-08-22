影／館長流量狂掉只剩270遭譏 他曝流量王遭攻擊理由
有網路粉專觀察，網紅「館長」陳之漢726大罷免後，網路聲量降，小草的直播觀眾數剩270，還說民眾黨主席黃國昌有資源在撤。對此，民眾黨台中市議員江和樹說，館長、民眾黨流量都是真的，「嘲笑只會讓我們更堅強」，更何況館長一直是流量王，為什麼會遭受攻擊？不用擔心被笑，因為他們做不到！
粉專「聲量看政治」PO文表示，館長YT直播觀眾數聲量，在藍白部分，從7月30日19萬一路直貶，昨天在泛藍直播觀眾數還有1.8萬，但小草的直播觀眾數只剩下270；這個數據如果沒有API偵測上的bug的話，「那館長差不多了啊！」並質疑，對照黃國昌的直播聲量趨勢，「看來大罷免後，有資源在撤喔！」
江和樹說，流量見仁見智，像股票一樣，起伏落差是會有的，但「館長、民眾黨流量都是真的」，不是用錢買的。
江和樹指出，現在網路社會，會不會因為館長赴中國大陸而討厭館長？站在他個人立場，他不會，館長去中國大陸跟他生活有關係嗎？不會啦，不會成天說抗中保台。
江和樹認為，「民進黨這些人嘲笑我們（民眾黨），我們會更加堅強，更何況館長是一直以來是流量王，為什麼會遭受攻擊？不用擔心被笑，因為他們做不到！」
