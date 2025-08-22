快訊

內閣人事調整！張惇涵轉任政院秘書長 龔明鑫可望接任經長

葉丙成涉洩性平案學生個資 教部性平會認定未違法

槍手逃橋頭燒毀BMW！高雄槍擊命案 警研判計畫性預謀犯案

影／館長流量狂掉只剩270遭譏 他曝流量王遭攻擊理由

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
「館長」陳之漢（左）日前與國民黨黨主席朱立倫（右）同台，為立委楊瓊瓔宣傳反罷免。圖／本報資料照片
「館長」陳之漢（左）日前與國民黨黨主席朱立倫（右）同台，為立委楊瓊瓔宣傳反罷免。圖／本報資料照片

有網路粉專觀察，網紅「館長陳之漢726大罷免後，網路聲量降，小草的直播觀眾數剩270，還說民眾黨主席黃國昌有資源在撤。對此，民眾黨台中市議員江和樹說，館長、民眾黨流量都是真的，「嘲笑只會讓我們更堅強」，更何況館長一直是流量王，為什麼會遭受攻擊？不用擔心被笑，因為他們做不到！

粉專「聲量看政治」PO文表示，館長YT直播觀眾數聲量，在藍白部分，從7月30日19萬一路直貶，昨天在泛藍直播觀眾數還有1.8萬，但小草的直播觀眾數只剩下270；這個數據如果沒有API偵測上的bug的話，「那館長差不多了啊！」並質疑，對照黃國昌的直播聲量趨勢，「看來大罷免後，有資源在撤喔！」

江和樹說，流量見仁見智，像股票一樣，起伏落差是會有的，但「館長、民眾黨流量都是真的」，不是用錢買的。

江和樹指出，現在網路社會，會不會因為館長赴中國大陸而討厭館長？站在他個人立場，他不會，館長去中國大陸跟他生活有關係嗎？不會啦，不會成天說抗中保台。

江和樹認為，「民進黨這些人嘲笑我們（民眾黨），我們會更加堅強，更何況館長是一直以來是流量王，為什麼會遭受攻擊？不用擔心被笑，因為他們做不到！」

立法院長韓國瑜（左）今天陪同民眾黨主席黃國昌（右）核三延役公投車掃。記者胡經周／攝影
立法院長韓國瑜（左）今天陪同民眾黨主席黃國昌（右）核三延役公投車掃。記者胡經周／攝影
網紅「館長」陳之漢在抖音貼出自拍照，還寫「不要追我號、追蹤本號者會有沒有女朋友的詛咒，勿追感謝」。圖／截自抖音
網紅「館長」陳之漢在抖音貼出自拍照，還寫「不要追我號、追蹤本號者會有沒有女朋友的詛咒，勿追感謝」。圖／截自抖音

館長 直播 民眾黨 陳之漢 大罷免

延伸閱讀

黃國昌拋刑訴法修正 簡舒培引剴剴案：只為柯文哲犧牲正義

黃國昌爆澎科大學生投票單遭扣留 中選會：將請校方說明

不給學生投票？ 黃國昌爆澎科大教官扣公投投票通知單

明年總預算未調軍警待遇 黃國昌：賴清德團結喊假 卓榮泰對立院宣戰

相關新聞

影／館長流量狂掉只剩270遭譏 他曝流量王遭攻擊理由

有網路粉專觀察，網紅「館長」陳之漢726大罷免後，網路聲量降，小草的直播觀眾數剩270，還說民眾黨主席黃國昌有資源在撤。...

黃國昌秀腹肌引風波 鄉親挺蔡易餘：小英認證靈活胖子

民眾黨主席黃國昌立委日前在水上樂園活動，大方脫上衣，曬出六塊腹肌，引發網路熱議。此舉引來「小草」將照片與蔡易餘立委對比，...

影／盧媽掀起防曬旋風 江啟臣、蔣萬安掃街前先互噴

台中市長盧秀燕昨天掀起一股防曬噴霧新風潮，立法院副院長江啟臣、台北市長蔣萬安今天互相開噴，江啟臣不但先對記者示範自己平時...

盧秀燕車掃「祕密武器」不到300能入手 網喊：又要缺貨啦

台中市長盧秀燕日前勘災妝容完整，被起底使用2400元的粉底液爆紅，她昨請假連陪4藍委反罷，艷陽下拿出「祕密武器」噴臉，還...

挖水路、打泥漿 他花13年修復老家水梯田守住230年記憶

今年63歲的蕭學苑是新北貢寮雞母嶺在地人，早年長期在外工作，為了讓家鄉重現童年記憶中的山村風貌，2013年起返鄉修復家鄉的百年水梯田，復育初期曾被家人質疑「水圳斷了怎麼可能恢復？」但他不灰心，花了5年時間，成功復育近1公頃的水梯田。...

涉詐廣告未依時限下架 數發部第3度開罰Meta

數位發展部昨宣布，台北市政府日前通報Meta旗下臉書平台未依防詐條例規定，於通知後廿四小時內下架涉詐廣告，數發部依法裁處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。