影／盧媽掀起防曬旋風 江啟臣、蔣萬安掃街前先互噴

今年63歲的蕭學苑是新北貢寮雞母嶺在地人，早年長期在外工作，為了讓家鄉重現童年記憶中的山村風貌，2013年起返鄉修復家鄉的百年水梯田，復育初期曾被家人質疑「水圳斷了怎麼可能恢復？」但他不灰心，花了5年時間，成功復育近1公頃的水梯田。...

2025-08-22 10:00