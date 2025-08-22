影／盧媽掀起防曬旋風 江啟臣、蔣萬安掃街前先互噴

快訊

攝影中心／ 記者陳正興／台中採訪即時報導
立委江啟臣（左）上午在服務處前，在活動未開始前，與台北市長蔣萬安（右）相互噴灑防曬。記者陳正興／攝影
台中市長盧秀燕昨天掀起一股防曬噴霧新風潮，立法院副院長江啟臣、台北市長蔣萬安今天互相開噴，江啟臣不但先對記者示範自己平時的防曬法寶，用自己過來人身分表示，要預防蔣萬安回台北後「以為在台中被抹黑，所以先幫他噴一下」，蔣萬安一邊配合幫江啟臣回噴，皮膚白皙的蔣萬安卻透露「我平常都不做防曬」，讓江啟臣大為羨慕。

立委江啟臣（左）上午在服務處前，在活動未開始前，與台北市長蔣萬安（右）相互噴灑防曬。記者陳正興／攝影
