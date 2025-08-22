盧秀燕車掃「祕密武器」不到300能入手 網喊：又要缺貨啦
台中市長盧秀燕日前勘災妝容完整，被起底使用2400元的粉底液爆紅，她昨請假連陪4藍委反罷，艷陽下拿出「祕密武器」噴臉，還發揮市長媽媽本色幫眾人噴，連立院院長韓國瑜低頭討噴，再度引熱議。很快網友起底這款防曬噴霧「不到300能入手」、「媽媽市長懂用再+1！」
盧秀燕日前勘災時因妝容完整，有網友起底是使用雅詩蘭黛粉底液，綠委王義川在節目中稱「一罐這麼小罐賣2400元，我也不知道是在賣什麼」，挨批厭女惹風波。這也讓這款粉底液爆紅，不少女性紛紛下單購買，也有網拍賣家稱「15天內賣出100罐」。
盧秀燕昨請假，先陪同藍委顏寬恒車隊掃街，上車後拿出防曬噴霧，先幫一旁的顏寬恒補上、再噴市議員林昊佑，最後再替自己噴，不少女支持者眼尖發現，盧秀燕變得水噹噹，紛紛討論市長是用什麼品牌防曬？
盧秀燕昨天中午到南投與韓國瑜為馬文君車掃，也拿出來噴得韓國瑜一頭，再度引發話題，下午與藍委江啟臣車掃也有備而來，除了噴自己，也大噴江啟臣、市議員張瀞分等，並強調臉部撲粉不均勻，這瓶噴霧滿好用的。
盧秀燕被媒體詢問時說，中南部太陽大要注意防曬，朋友塞了一瓶她沒用過防曬噴霧，覺得滿好的，車掃時大家都跟她要；她還指，烈日當下、勞民傷財，要制止賴清德的無差別罷免。
盧秀燕昨天一整天拿在手中狂噴防曬噴霧，再度引熱議，紛紛敲碗詢問品牌。有網友起底，這是日本KOSE高絲集團旗下的開架防曬「曬可皙」，再度引發討論，「不到300能入手」、「通路還有優惠才200出」、「噴好噴滿」、「又要缺貨了啦！」
