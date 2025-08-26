太陽能不只發電！美歐亞綠能深入偏鄉，用永續教育點亮孩子的未來

今夏「美歐亞綠能」安排師資至彰化美豐國小，與小朋友們講解食魚教育與綠能知識。 圖／項璿 提供

許多企業做公益大多採一次性捐款，而深耕台灣的再生能源公司「美歐亞綠能」卻選擇了不同的路。今年夏天，他們深入彰化縣美豐國小，不僅為偏鄉學校提供經費，更與校方攜手規劃了一場別開生面的夏令營，將永續發展的理念轉化為有趣的學習體驗，讓永續的種子在孩子心中萌芽。

這場以「環境、藝術與能源」為主題的夏令營，充滿了互動與創意。美歐亞綠能與在地專業講師合作，將再生能源知識融入DIY太陽能車製作、陶藝創作等活動，讓孩子們在動手玩樂的過程中，自然而然理解永續發展的意義。

美豐國小校長范世强表示，美歐亞除了經費的支援，更深度參與課程設計，給予學校很大的幫助。 圖／項璿 提供

美豐國小校長范世强分享道：「以往企業多半是經費贊助，但美歐亞綠能卻是深度參與，從課程設計到執行都與我們緊密合作，讓活動內容更貼近學生需求，這對我們偏鄉學校來說是很大的幫助，也讓孩子們過了一個充實又特別的暑假。」。

活動最後一天，美歐亞綠能特別邀請彰化海洋食研生產合作社專案經理，帶來一場精采的食魚教育與綠能知識分享，將在地漁業與能源轉型議題結合，幫助孩子們建立更全面的環境永續觀念。「這個夏令營跟以前不一樣，不但好玩還學習到好多新東西，我最喜歡可以一起玩的互動遊戲了。」一位小朋友興奮的分享。

對此，美歐亞綠能表示，公司身為綠色能源開發商，希望將環境、社會和治理融入營運中，而此次的啟發教育行動，正是履行企業社會責任的具體體現，藉由這類型活動回饋鄉里，填補偏鄉教育資源有限的缺口，實踐對在地社區的承諾。

他們進一步強調，這不是一次性的捐助行動，而是長期耕耘地方關係的起點。「我們相信，與在地深化連結如同經營人際關係一般，未來公司將持續與學校維持高品質合作，以「輔助角色」提供教育、環境或體育等方面的支援，發揮在地影響力，為孩子們創造更多成長機會。」

除了美豐國小的夏令營，美歐亞也將捐贈全套球衣給西港國小新成立的樂樂足球社團，鼓勵孩子們在運動中培養團隊精神與自信，希望透過學術與體育的雙向支持，為偏鄉孩子的未來，種下希望的種子。

