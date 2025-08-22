洛杉磯辦事處新館啟用 展現台灣溫暖力量

洛杉磯辦事處新館年初落成，一進到入口處，可看見台灣元素的大型畫作迎賓，館內多件藝術品以「國美館規格」布置，緩和洽公空間的嚴肅氣氛，也讓僑民感覺一股來自台灣的溫暖力量。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀今天帶領媒體參觀1月啟用的辦公大樓。他說，遷館計劃在2016年由行政院核定，歷經產權轉移、選址及新冠疫情挑戰，今年初完工入駐。

辦事處原先棲身於市中心辦公大樓內，搬到新址後，享有5層樓的獨棟空間，行政院各部會的代表在這裡合署辦公。紀欽耀表示，新大樓空間寬敞，盼提供洛杉磯及周邊地區40萬僑胞更好的服務。

巨幅書法作品、擺在櫥窗內的台灣黑熊玩偶、畫作中的台灣藍鵲、台灣犬、海岸山脈景觀及夜市街景，辦事處各個角落佈置許多台灣元素的裝飾和藝術品，讓僑胞像回到台灣一樣熟悉，也讓入館的美國民眾對台灣更加好奇。

文化部駐洛杉磯台灣書院主任簡德源表示，館內藝術品皆以「國美館規格」布置。台灣書院與台灣美術基金會「藝術銀行」合作，展示油畫、剪紙藝術、攝影等藝術作品，也有科技與藝術的結合，展現台灣的科技實力。

二樓領務廳門口旁掛著一幅油畫，這是228受難者、已故畫家陳澄波畫作。特別的是，這幅畫作可以觸摸，它是一塊高解析度的電子螢幕。

簡德源表示，這幅畫是友達光電贈予辦事處的FindARTs螢幕，視覺效果逼近真實作品，沒有螢幕的刺眼光線，筆畫立體，宛如真跡就在眼前。

館內藝術品經過各種巧思，如同美術館一般呈現在民眾眼前。紀欽耀說，不管是僑胞來辦理護照、登記結婚，還是外國旅客來辦簽證，都可以感覺到來自台灣「一股非常溫暖的力量」。

