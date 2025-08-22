黃國昌秀腹肌引風波 鄉親挺蔡易餘：小英認證靈活胖子

民眾黨主席黃國昌立委日前在水上樂園活動，大方脫上衣，曬出六塊腹肌，引發網路熱議。此舉引來「小草」將照片與蔡易餘立委對比，嘲諷稱，「這就是民進黨和民眾黨差別」，羞辱蔡易餘體型，掀起網友抨擊與政治口水戰。

嘉義鄉親挺蔡易餘說，蔡易餘是小英前總統認證的靈活胖子；蔡易餘臉書發表「警世文」說，「肥胖是對健康絕對不好的狀態，呼籲大家千萬不要以我為榜樣，要引以為戒。」

面對爭議，嘉市無黨美女議員顏翎熹在IG社群發文，每當向蔡易餘陳情時，他從不推托，「總是極有效率地協助」，她很感謝積極可靠、幽默風趣的委員，並強調「政治真的沒有必要比較身材」。

顏翎熹公開支持，蔡易餘留言回應「熱淚盈眶」，搭配感動表情符號，鼓舞網友留言支持，例如「打到沒東西可以打了，剩身材羞辱……」、「不能比腦子當然比身材」等聲援文字紛至沓來。

蔡易餘臉書發表「警世文」說，「肥胖是對健康絕對不好的狀態，所以呼籲大家千萬不要以我為榜樣，要引以為戒，坦承受批判也是應該的，這幾天大家開始注意到吳怡農、林昶佐、顏翎熹Molly等自律良好真神級大將」，試圖打趣緩和網路氛圍。

蔡易餘身材為何發福？蔡易餘說，當立委生活緊湊忙碌，用餐不定時，鄉親太熱情，每次跑行程都會「被餵食」，越操越胖，曾減肥未持續又復胖。鄉親挺蔡易餘說，蔡易餘2019年競選以「靈活的胖子」為形象訴求，在競選看板幽默自嘲，獲當時蔡英文總統認可，如今，他以開放態度回應身材爭議，藉顏翎熹聲援加網友支持，將焦點從體型轉移到行政效率與專業形象。