涉詐廣告未依時限下架 數發部第3度開罰Meta

數位發展部昨宣布，台北市政府日前通報Meta旗下臉書平台未依防詐條例規定，於通知後廿四小時內下架涉詐廣告，數發部依法裁處二五○萬元罰鍰。這也是數發部第三次針對Meta開罰。

Meta發言人表示，此次罰款主因之一是政府機關以紙本公文形式通報，而非以電子形式通知，導致檢視流程因此延誤；儘管如此，Meta仍在廿四小時之內，移除了百分之九十五由紙本公文形式通報的廣告。Meta表示，未來會與數位發展部持續合作改善通報流程，確保更迅速檢視與移除詐騙廣告。

數發部表示，台北市政府六月十八日、七月十四日移送Meta涉及違法案件共計一七六三則。調查發現，Meta雖已配合將北市府提供的百分之九十五詐騙廣告下架，但由於北市府的通報案件是紙本資料，Meta處理紙本通報的速度緩慢，仍有百分之五案件未能符合「詐防條例」規定於廿四小時內下架。綜合考量違規情事，數發部依規定裁罰二五○萬元，並要求Meta於卅日內改正。

另外，有關Meta涉及違反「詐防條例」未提供委託刊播者等相關資料給台北市政府，經查Meta已將相關資料提供內政部警政署，符合相關規定。

數發部表示，未來也將協助各地方政府與四大平台業者建立電子送達約定，透過數發部建置網路詐騙通報查詢網以電子通知，即時下架涉詐廣告，以降低民眾接觸涉詐廣告風險。