汽機車減徵貨物稅期限延長 汽車舊換新最高省10萬元

為因應台美關稅衝擊汽車產業，立法院財政委員會昨協商「貨物稅條例」修正草案，朝野立委達成共識，決定將減徵優惠期限延長至二○三○年底，同時納入新購汽機車也可減徵貨物稅，汽車汰舊換新最高可減徵十萬元、機車汰舊換新可減徵六千元，預計下周完成三讀。

現行貨物稅提供汽機車汰舊換新減徵貨物稅優惠，將於明年一月七日屆期，各界關注是否能夠延續，國內車廠日前提出訴求，包含延長汽車汰舊換新減徵五萬元貨物稅優惠，並爭取購買新車也能適用。

朝野立委昨於立法院財政委員會達成共識，為持續鼓勵報廢或出口中古汽車換購新車，促進相關產業發展及節能減碳，同意延長汽機車汰舊換新減徵貨物稅的優惠措施，期限延長至二○三○年底。

這次修法也納入產業意見，購買新車也可減徵貨物稅。協商結論指出，二○三○年底前，購買二千ＣＣ以下小客車並完成掛牌，該小客車應徵貨物稅，每輛減徵五萬元，再加上現行汽車汰舊換新的減徵五萬元，如果購買的新車又是二千ＣＣ以下，總共可減徵貨物稅十萬元。

在機車方面，朝野協商決定，二○三○年底前購買一五○ＣＣ以下機車並完成掛牌，該機車應徵的貨物稅每輛減徵二千元，加上現行機車汰舊換新的四千元，若買的新車又是一五○ＣＣ以下，共可減徵貨物稅六千元。

財政部長莊翠雲說，減徵貨物稅的期限延長，並對新購汽機車提供部分額度減徵是回應社會需求，同時也兼顧鼓勵民眾購買能源效率較好的新車，她尊重立法院決議。