卓揆：3類民眾 明年免繳綜所稅

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導
行政院會昨通過明年度中央政府總預算案，行政院長卓榮泰會中加碼宣布，為增加民眾家庭可支配所得，政府將推減稅政策。圖／聯合報系資料照片
行政院會昨通過明年度中央政府總預算案，行政院長卓榮泰會中加碼宣布，為增加民眾家庭可支配所得，政府將推減稅政策，明年起租屋青年全年所得在六二點六萬元以下、四口家庭年所得在一六四點一萬元以下、三代同堂年所得二一二點四萬元以下，免繳綜合所得稅

行政院去年宣布推出今年適用的報稅新制，包含調高每人「不課稅」標準的基本生活費用及綜合所得稅免稅額。根據財政部資料，今年除基本生活費、免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額調高，課稅級距金額也上調，還對育兒家庭加大幼兒學前特別扣除金額，租屋族的租金支出也加大扣除金額，約六八七萬戶適用，減稅利益約二四三億元，讓家戶能支配所得增加，減輕民眾生活負擔。

卓榮泰昨在政院會後記者會時追加宣布，為增加民眾家庭可支配所得，每人的基本生活費會調高三千元，長照特別扣除額在修法完成後也會調高到十八萬元。也就是說，明年起租屋青年全年所得在六二點六萬元以下、四口家庭年所得在一六四點一萬元以下、三代同堂年所得在二一二點四萬元以下都免繳綜合所得稅。依財政部資料，明年基本生活費會再調高三千元、長照特別扣除額調高至十八萬元後，估計民眾的減稅利益約十億元。

政院昨除宣布減稅政策外，日前也釋出多項減稅措施。如政府日前延長節能家電退稅期間至二○二九年底，根據財政部資料，最高每台家電可退二千元，估計每年減稅四一點四億元，可汰換二四八萬台老舊耗能家電，讓民眾節省電費開銷；總統府也公告免徵無添加糖飲料、彩色電視機、錄影機、電唱機、錄音機等貨物稅，施行日由行政院定之。

無添加糖飲料免徵貨物稅部分，依財政部資料，除了促進民眾健康，每年還減輕十五億元飲料支出，估計有十五點六億瓶飲料受惠，調降售價。至於彩色電視機、錄影機、電唱機、錄音機四項電器不課貨物稅，財政部說，這每年可減輕民眾一點二億元的負擔，估計有兩萬台新購置家電受惠。

