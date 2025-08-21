聽新聞
新聞分析／光電亂象頻傳 政府還要全押綠能？

聯合報／ 本報記者林海賴昭穎

美國總統川普以「世紀騙局」來形容再生能源，更宣布不再批准風電與光電，原因除了能源價格，對於農田損害也是考量之一。而台灣與美國的國土縱深天差地遠，尤其近來不論是濫墾種電，或是颱風來襲讓太陽能板滿天飛，光電亂象頻傳，政府仍堅持要把能源的未來全押在再生能源上嗎？

川普表示，仰賴風力及太陽能發電的州，電力與能源價格均出現破紀錄的增長，價格與環保，是川普反綠能的重點，這也是台灣正在面臨的問題，採購綠能價格過高是台電虧損的原因之一，而對土地的迫害，更是不可恢復。

先前高雄大樹和山光電案爆出數十公頃的山頭被削成平地還免環評，就只是為了開發光電，引發民怨後被政府緊急喊停；而後丹娜絲颱風襲台，又造成光電板大規模受損，至今仍未處理完。光電亂象背後的原因在於政府推動綠能腳步邁得很大，就是拚命要達到先前承諾的發電占比百分之廿的目標，目標跳票不打緊，過程還便宜行事、弊端叢生，後果就是全民承擔，諷刺的是，追求再生能源的論點就是環保，卻是打著環保的旗幟，做出傷害環境的事。

事實上，核能與綠能完全不互斥，推動再生能源的同時，還是能將核能作為基載電力，綠電可以供給企業，核能則作為民生用電。台灣的反核陣營卻認為，核能與綠能只能二擇一，用非科學言論來造成營造民眾的恐懼。

和碩董事長童子賢曾說，若要完全支應台灣一年用電，恐需十點五個台北市的土地面積，問題是，台灣還有多少地方可以蓋太陽能板？

