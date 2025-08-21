黨團協商AI基本法仍有歧見 耗時4小時討論後送院長協商

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
朝野黨團今協商「人工智慧基本法」草案。記者李成蔭／攝影
立法院教育文化委員會今天召開朝野協商「人工智慧基本法」草案，由於初審時朝野意見分歧，因此今天逐條討論過程時間也長，不少法條達成共識，但在主管機關、人工智慧定義、成立智慧戰略特別委員會、施行後完善法規的期限等仍難以有共識，國民黨籍教文委員會召委葛如均最後宣布，將無共識條文送協商。

朝野立委對「人工智慧基本法」草案提出多個版本，教育委員會今天進行協商時，針對先前沒共識的條文深入討論，全程四個半小時多。

由於內容眾多，國民黨立委吳宗憲、數發部及法務部人員建議，當中有相關內容其實不必寫太細，可保留更大空間，也避免說沒名列其中的內容就可以卸責，部分條文內容有所刪減，10多條條文都有共識，包含推動原則、避免違法、推動教育、鼓勵產官學界、寬列預算、扶助及補助、國際合作、資料開放及共享、確保勞動權益、智慧風險分類等。

不過在主管機關、人工智慧定義、要求行政院成立智慧戰略特別委員會、數發部如何協助推動、施行後完善法規的期限等，朝野則有較多意見。尤其對主管機關、智慧戰略特別委員會等討論許久，思考如何規畫才能發揮最大行政效率。另外，草案名稱上，民眾黨仍堅持「人工智慧發展及管理條例」。

該草案施行後完善法規期限上，原版本為3年，葛如鈞則希望1年內，民眾黨立委劉書彬也說不能太久，否則到下屆總統任期內完成也很奇怪，數發部次長林宜敬則希望能多給予些時間，最後初步討論暫定2年。

最後由葛如鈞宣布，上述意見較多或無共識的條文，以及民眾黨所提版本33至39條都保留送院長協商。他表示，AI基本法真的不能再等了，國際都已經走在前面，也感謝今天各黨委員及政府部會和平理性討論，至少將不少法條推進。

朝野黨團今協商「人工智慧基本法」草案。記者李成蔭／攝影
